В Бобруйске 12-летний школьник угнал авто учителя 8 28.01.2019, 21:15

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Школьник объяснил свой поступок тем, что ему было холодно идти пешком.

В Бобруйске 12-летний школьник отпросился у родителей пойти покататься после уроков с горки, а по пути угнал авто. Подробности сообщает милиция региона.

Инцидент произошел 21 января. Peugeot без водителя, но со включенным зажиганием, 12-летний школьник увидел неподалеку от средней школы № 34, когда шел покататься с горки. Ребенок сел в машину и поехал, пояснив позже, что идти пешком было холодно.

До горки, правда, так и не доехал, бросил авто на одной из улиц города. Там его и обнаружили сотрудники милиции. Как говорит малолетний нарушитель, вечером он собирался вернуться, чтобы отогнать автомобиль на прежнее место.

Как выяснилось, Peugeot принадлежит учителю физкультуры, к которому «гонщик» ходил заниматься гандболом. Преподаватель говорит, что претензий к учащемуся не имеет.

В связи с тем, что уголовная ответственность по статье 214 УК Республики Беларусь (Угон транспортного средства) наступает с 14-летнего возраста, судьбу «гонщика» на этот раз решит комиссия по делам несовершеннолетних. А пока мама будет платить штраф за не первую криминальную шалость сына — подросток состоит на учете в ИДН с 10 лет.