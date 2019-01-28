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США предоставят $10 миллионов ВМС Украины после агрессии РФ

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  • 28.01.2019, 21:17
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фото с сайта unn.com.ua

США предоставили Украине $2,8 миллиарда на укрепление безопасности с 2014 года.

Соединенные Штаты Америки(США) обязались выделить дополнительные 10 млн долларов для дальнейшего наращивания военно-морского потенциала Украины. Об этом заявила посол США Мари Йованович во время выступления в Украинской академии лидерства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

Посол отметила, что такое решение было принято в ответ на агрессию РФ в Керченском проливе.

"Только в прошлом месяце мы обязались предоставить дополнительные 10 миллионов долларов для дальнейшего наращивания военно-морского потенциала Украины в ответ на нападение России на украинские суда в Черном море", - сказала Йованович.

Кроме того, по словам посла, США предоставили Украине более 2,8 млрд долларов на укрепление безопасности с 2014 года.

"И мы не только проявляем солидарность с вами; мы вложили значительные средства в успех ваших приоритетов. С 2014 года США предоставили Украине более 2,8 миллиардов долларов на укрепление безопасности и другие виды помощи", - добавила Йованович.


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