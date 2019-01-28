В рейтинге экономической свободы Беларусь оказалась между Мали и Камбоджей 28.01.2019, 21:25

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фото с сайта belarus-economy.by

Беларусь попала в число «преимущественно несвободных» стран.

В рейтинге экономических свобод (2019 Индекс экономической свободы), составленном американским фондом Heritage Foundation, Беларусь заняла 104 место из 180 стран мира. Общее количество баллов, которое набрала Беларусь, составило 57,9. За год этот показатель ухудшился на 0,2 балла, передает «Белсат».

Страны, набравшие в рейтинге менее 50 баллов, считаются «абсолютно несвободными», 50-60 баллов – «преимущественно несвободными», 60-70 баллов – «относительно свободными», 70-80 баллов – «в основном свободными», а свыше 80- или баллов – «свободными». Таким образом, Беларусь попала в число «преимущественно несвободных» стран.

Аналитики Heritage Foundation в своем обзоре отмечают, что несмотря на достаточно высокие баллы за финансовое здоровье и денежную свободу, полученные Беларусью, не смогли компенсировать снижение показателей в сфере «государственные расходы» и «эффективность судебной системы».

«Беларусь занимает 42-е место среди 44 стран европейского региона, и ее общий балл ниже среднего по региону и даже во всем мире», – отмечается в обзоре Heritage Foundation.

Москва, согласно обзору американского фонда, имеет огромное влияние на правительство и экономику нашей страны, которая находится в сфере влияния Кремля.

«Восстановление российской экономики способствовало увеличению экспорта промышленных товаров. Рост мировых цен на экспортные товары, среди которых нефтепродукты и калийные удобрения, помогли Беларуси обслуживать свои внешние долги. Правительство сделало определенные шаги в снижении госрегулирования экономики, но широкомасштабная либерализация не является приоритетом. Вместо этого повсеместное участие государства в экономике и контроль над ней, что сильно сдерживает рост и развитие, а небольшой частный сектор остается маргинализированным», – считают эксперты фонда.

В мировом рейтинге соседняя Польша занимает 46-е место. В Литве свободная экономика и страна на 21 месте. Россия занимает 98-ю позицию, в то время как Казахстан – 59-й, а небольшая Армения на 47 месте.

Находясь на 104-м месте, Беларусь расположилась в рейтинге между Мали и Камбоджей.