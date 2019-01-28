СБУ опубликовала данные сотен наемников из «ЧВК Вагнера» 28.01.2019, 21:58

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Номера у нескольких сотен обнаруженных документов, как у Петрова и Боширова, отличаются лишь последними двумя цифрами.

Служба безопасности Украины опубликовала данные внутренних и заграничных сотен паспортов российских граждан. По утверждению ведомства, все эти лица — сотрудники частной военной компании "Вагнера" и посещали страны африканского региона, передает svoboda.org.

Глава ведомства Василий Грицак заявил, что номера загранпаспортов указывают на их связь с Главным управлением Генштаба Вооруженных сил России, так как подавляющее большинство документов было оформлено в УФМС 770001 по городу Москве. В этом же управлении были оформлены внутренние паспорта обвиняемых в отравлении Скрипалей Александра Петровa и Руслана Боширова, которых СМИ считают кадровыми офицерами ГРУ России.

Номера у нескольких сотен обнаруженных СБУ документов, как у Петрова и Боширова, отличаются лишь последними двумя цифрами.

Украинская служба безопасности опубликовала также список из 149 человек, которые, по ёё данным, в начале 2019 года принимали участие в подавлении антиправительственных протестов в Судане. Первой об этом сообщила британская газета The Times, однако представитель российского МИДа Мария Захарова опровергала это. По её словам, российские частные инструкторы занимаются там только подготовкой местных силовиков.

Ранее СБУ сообщала, что наемников "ЧВК Вагнера" доставляли в Судан на самолетах Министерства обороны России. Так, согласно договору ведомства от 30 июля 2018 года года с фирмой "М Инвест", которую СМИ связывают с предполагаемым спонсором "ЧВК Вагнера" Евгением Пригожиным, 223 летный отряд Минобороны совершил восемь рейсов из Москвы в столицу Судана Хартум.

По данным СМИ, наёмники "ЧВК Вагнера" работают в 10 африканских странах – в частности, в Судане, Центральноафриканской республике, Ливии, Зимбабве и Анголе. В обмен на право добычи полезных ископаемых они охраняют высокопоставленных чиновников, готовят военных, а также помогают с организацией предвыборных компаний.

25 января агентство Reuters сообщило, что около четырёхсот бойцов "ЧВК Вагнера" были отправлены в Венесуэлу для охраны президента Николаса Мадуро и подавления протестов оппозиции, не признающую его легитимность. Российский посол в столице Внесуэлы Каракасе назвал это сообщение "очередной уткой". Позже с опровержением выступил и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты три российских журналиста – Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко – приехавшие в эту страну, чтобы снять документальный фильм о деятельности "ЧВК Вагнера". Расследование убийства, проведённое центром "Досье" Михаила Ходорковского, пришло к выводу, что оно было спланированным, и что к нему, с высокой долей вероятности, причастны российские наёмники. Следственный комитет России опровергает эту информацию и настаивает на версии банального ограбления.

СМИ называют спонсором "ЧВК Вагнера" "повара Путина", питерского бизнесмена Евгения Пригожина. Структуры предпринимателя в последние годы получали крупные контракты от Министерства обороны России. Помимо финансирования наёмников Пригожина связывают также с "фабрикой троллей" – "Агентством интернет-исследований". В Соединённых Штатах эту организацию обвиняют во вмешательстве в президентские выборы. Сам Пригожин с 2016 года находится под санкциями США.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин фактически признал деятельность российских наёмников за рубежом. По его словам, если "группа Вагнера" не нарушает российское законодательство, она "вправе работать и продавливать свои интересы в любой точке планеты". При этом в России предусмотрена уголовная ответственность за наёмничество.