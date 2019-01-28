Брумадинью: прорыв дамбы в Бразилии унес сотни жизней
- 28.01.2019, 22:07
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Инцидент произошел на шахте, принадлежащей самой крупной бразильской горностроительной компании Vale.
На юго-востоке Бразилии в результате прорыва дамбы железорудного комплекса погибли сотни людей, передает ВВС.
Поток, несущий миллионы тонн отходов добычи железной руды, смыл дороги, леса и здания вблизи города Брумадинью в бразильском штате Минас-Жерайс.
Дамбой владеет крупнейший в мире производитель железной руды - бразильская компания Vale.
Это не первая подобная трагедия с дамбой этой компании в Бразилии.