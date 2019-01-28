Брумадинью: прорыв дамбы в Бразилии унес сотни жизней 28.01.2019, 22:07

1,009

фото с сайта ria.ru

Инцидент произошел на шахте, принадлежащей самой крупной бразильской горностроительной компании Vale.

На юго-востоке Бразилии в результате прорыва дамбы железорудного комплекса погибли сотни людей, передает ВВС.

Поток, несущий миллионы тонн отходов добычи железной руды, смыл дороги, леса и здания вблизи города Брумадинью в бразильском штате Минас-Жерайс.

Дамбой владеет крупнейший в мире производитель железной руды - бразильская компания Vale.

Это не первая подобная трагедия с дамбой этой компании в Бразилии.