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Брумадинью: прорыв дамбы в Бразилии унес сотни жизней

  • 28.01.2019, 22:07
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фото с сайта ria.ru

Инцидент произошел на шахте, принадлежащей самой крупной бразильской горностроительной компании Vale.

На юго-востоке Бразилии в результате прорыва дамбы железорудного комплекса погибли сотни людей, передает ВВС.

Поток, несущий миллионы тонн отходов добычи железной руды, смыл дороги, леса и здания вблизи города Брумадинью в бразильском штате Минас-Жерайс.

Дамбой владеет крупнейший в мире производитель железной руды - бразильская компания Vale.

Это не первая подобная трагедия с дамбой этой компании в Бразилии.


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