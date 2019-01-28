Польша готовится к четвертой промышленной революции 2 28.01.2019, 22:17

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фото с сайта theworldnews.net

Президент Польши подписал закон о Фонде «Платформа промышленности будущего».

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о Фонде «Платформа промышленности будущего». Его задача - адаптировать польскую экономику к вызовам так называемой четвертой промышленной революции, а в результате росту производительности польских предприятий, передает «Польскае радыё».

Одним из ключевых направлений деятельности фонда будет распространение среди компаний знаний о четвертой промышленной революции. Платформа будет оказывать поддержку нефинансового характера. Речь идет об организации курсов, консалтинге и интеграционных мероприятиях для предприятий.

Получателями помощи будут предприниматели и социально-экономические партнеры. Условием получения поддержки будет деятельность на территории Польши.

Первоначальный бюджет фонда составит 2 млн злотых (более 466 тысяч евро). Фонд начнет действовать в первом квартале текущего года.