Польша готовится к четвертой промышленной революции

Польша готовится к четвертой промышленной революции2
- 28.01.2019, 22:17
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Президент Польши подписал закон о Фонде «Платформа промышленности будущего».
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о Фонде «Платформа промышленности будущего». Его задача - адаптировать польскую экономику к вызовам так называемой четвертой промышленной революции, а в результате росту производительности польских предприятий, передает «Польскае радыё».
Одним из ключевых направлений деятельности фонда будет распространение среди компаний знаний о четвертой промышленной революции. Платформа будет оказывать поддержку нефинансового характера. Речь идет об организации курсов, консалтинге и интеграционных мероприятиях для предприятий.
Получателями помощи будут предприниматели и социально-экономические партнеры. Условием получения поддержки будет деятельность на территории Польши.
Первоначальный бюджет фонда составит 2 млн злотых (более 466 тысяч евро). Фонд начнет действовать в первом квартале текущего года.