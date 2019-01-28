Во вторник в Беларуси ожидается потепление 28.01.2019, 22:28

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Днем будет до +3 градусов.

Погоду в Беларуси 29 января будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над Балтийским морем и приход теплой воздушной массы, сообщает Белгидромет.

Будет пасмурно, на значительной части территории ожидаются осадки — снег, мокрый снег, днем по югу — с дождем. Местами прогнозируются туман и гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер будет юго-восточный, южный порывистый.

Ночью температура воздуха будет от -2 по юго-западу до -11 по северо-востоку Беларуси. Днем прогнозируется -3... +3.