В феврале Вышеградская группа соберется в Израиле 28.01.2019, 22:41

фото с сайта tr-tr.com.ua

Премьеры Вышеградской группы приедут в Иерусалим по приглашению премьера Израиля.

По сообщениям израильских СМИ, саммит Вышеградской группы находится в списке официальных визитов в документе МИД Израиля, передает «Радио Польша».

Запланированный на 18-19 февраля саммит в Иерусалиме будет первой встречей так называемой Вышеградской четверки за пределами Европы. В ней примут участие премьер-министры: Матеуш Моравецкий (Польша), Андрей Бабиш (Чехия), Петер Пеллегрини (Словакия) и Виктор Орбан (Венгрия).

Представители Вышеградской группы приедут по приглашению главы израильского правительства Беньямина Нетаньяху, который обратился к государствам этой группы с просьбой использовать свое влияние в Европейском союзе с целью укрепления взаимоотношений между Израилем и ЕС.

В программе саммита предусматривается посещение лидерами Вышеградской группы Стены Плача и Центра памяти «Яд Вашем».