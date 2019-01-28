В феврале Вышеградская группа соберется в Израиле
- 28.01.2019, 22:41
Премьеры Вышеградской группы приедут в Иерусалим по приглашению премьера Израиля.
По сообщениям израильских СМИ, саммит Вышеградской группы находится в списке официальных визитов в документе МИД Израиля, передает «Радио Польша».
Запланированный на 18-19 февраля саммит в Иерусалиме будет первой встречей так называемой Вышеградской четверки за пределами Европы. В ней примут участие премьер-министры: Матеуш Моравецкий (Польша), Андрей Бабиш (Чехия), Петер Пеллегрини (Словакия) и Виктор Орбан (Венгрия).
Представители Вышеградской группы приедут по приглашению главы израильского правительства Беньямина Нетаньяху, который обратился к государствам этой группы с просьбой использовать свое влияние в Европейском союзе с целью укрепления взаимоотношений между Израилем и ЕС.
В программе саммита предусматривается посещение лидерами Вышеградской группы Стены Плача и Центра памяти «Яд Вашем».