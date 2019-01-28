Сидоренко: Несмотря ни на что, хочу поблагодарить команду за характер, за мужество 28.01.2019, 22:47

Андрей Сидоренко

Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал поражение своей команды в овертайме от ЦСКА.

Главный тренер минского "Динамо" Андрей Сидоренко прокомментировал поражение своей команды в овертайме от московского ЦСКА (2:3).

- Проявили мужество. Заблокировали очень много бросков. Прекрасно понимали, что придется чаще играть в своей зоне, действовать на контратаках. К сожалению, немало удалялись. Тем не менее, смогли забросить две шайбы во втором периоде. Однако нервозность в третьем помешала удержать преимущество. Наверное, давление ЦСКА должно было рано или поздно сказаться. В овертайме рисковали, был момент — не реализовали… Несмотря ни на что, хочу поблагодарить команду за характер, за мужество. Это уже четвертая подряд игра на выезде на фоне трудностей с составом. Плюс соперник был мотивирован с учетом последних поражений. Поэтому в целом достойный результат, — передает слова Сидоренко пресс-служба "зубров".