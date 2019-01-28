«Эти льготы курам на смех» 1 28.01.2019, 23:04

Фото: Pixabay.com

Сколько белорусы тратят на дрова и где их покупать дешевле.

Жители частных домов с печным отоплением жалуются, что у них очень много денег уходит на дрова.

«На топливо на один сезон мы тратим около 500 рублей. Для нас с мужем это очень большая сумма — общий заработок за один месяц», рассказывает Татьяна из Молодечненского района. «Эти льготы, которые дают на дрова, просто курам на смех. Даже мой небольшой дом 5 кубами дров не отопишь с октября по апрель», возмущается Дарья Адамовна из Любанского района. Tut.by узнал, где и по какой цене можно купить дрова и сколько на них тратят те, кто пользуется печным отоплением.

Фото: Pixabay.com

«4,9 куба не хватает на всю зиму даже на отопление маленького дома»

У Дарьи Адамовны небольшой частный дом в Любанском районе. Площадь, которую ей приходится отапливать дровами, почти 50 квадратов. Пенсионерка живет одна.

— Я заказываю дрова в начале осени. 4,9 кубометра — столько можно купить по льготной цене, беру в гортопе. Покупаю колотые, 4,9 куба стоят почти 140 рублей. То есть куб обходится где-то в 28 рублей. Плюс доставка около 30. Если бы брала неколотые, было бы гораздо дешевле, всего 45 рублей и 30 — доставка. Но у меня дети живут далеко, поэтому колоть некому, — рассказывает пенсионерка. — Но этих дров не хватает на всю зиму.

Еще один прицеп дров (около 5 кубов, тоже колотых), по словам женщины, она покупает у частника. Сами дрова у него дороже, зато доставка дешевле.

— Стоят где-то 160 рублей, доставка около 10, — называет расценки Дарья Адамовна. — В сумме отдаю примерно 340 рублей. Это для меня огромные деньги, приходится экономить и откладывать с пенсии. Часть денег на дрова присылают дети. Эти льготы, которые дают на дрова, просто курам на смех. Даже мой небольшой дом 5 кубами дров не отопишь с октября по апрель. Да и если человек пожилой и одинокий, то сам он дрова не поколет, а колотые по льготной цене не намного дешевле, чем у частника.

«На топливо тратим около 500 рублей, для нас с мужем это очень большая сумма»

Василий и Татьяна живут в частном доме в одной из деревень Молодечненского района.

— В этот дом мы переехали около 12 лет назад. Он изначально блочный был, то есть как его ни отапливай, тепло не держал. Плюс еще крыша текла, стены сырели, обои отваливались. Поэтому мы решили обшить его утеплителем, обработали проблемные стены. Тепло стало держаться, — рассказывает Татьяна. — Площадь нашего дома 96 квадратных метров, то есть даже с учетом утепления топлива на его отопление нужно много.

Женщина рассказывает, что на один отопительный сезон они покупают два прицепа дров.

— Заказываем мы их у частников. Один прицеп берем чурок — небольших бревнышек, которые нужно потом еще поколоть, обходится это примерно в 130 рублей. Второй прицеп берем целые бревна, их нужно пилить и колоть, это стоит 120 рублей. Итого 250 рублей уходит на дрова, — суммирует Татьяна. — Если заказывать дрова в лесничестве, то их привезут неколотыми, то есть огромными длинными бревнами.

Фото: Pixabay.com

Еще семья покупает на зиму топливный брикет.

— На один дом на год по льготной цене можно купить 3 тонны брикета. Это где-то один прицеп трактора. В стоимость уже включена доставка и погрузка. Один прицеп обходится в 123,43 рубля. Еще один прицеп на себя для нас по льготной цене берет моя сестра. Она топит исключительно дровами, а у нас паровой котел.

Брикет Татьяна в этом году заказывала летом, потому что в сезон большие очереди и приходится долго ждать. Женщина говорит, что в прошлом году заявку выполняли около двух недель. А бывает, что брикета вообще в сезон нет.

— В итоге получается, что на топливо на один сезон мы тратим около 500 рублей. Для нас с мужем это очень большая сумма — наш общий заработок за один месяц. А если учесть, что эти деньги нужно выложить сразу, то вообще очень сложно приходится. Хорошо хоть в деревне можно сэкономить на еде.

Татьяна рассказывает, что года три назад думали перейти на газ, но потом посчитали, оказалось, что очень дорого обойдется подключение.

- До деревни трубы провели за счет местного бюджета, а дальше все нужно делать на свои деньги: вести трубы и оплачивать работу. К слову, соседка наша, которая живет напротив, себе подключила газ, но не пользуется, по-прежнему топит печки, потому что газом обогреваться оказалось очень дорого.

«Лучше переплатить, но избежать многочисленных хлопот»

У пенсионерки Марии Ивановны частный дом площадью 48 квадратных метров. В нем есть русская печь и грубка.

— Дом у меня холодный, — сразу отмечает женщина. — Зимой, даже когда натоплю, хожу в платке, куртке и чаем постоянно греюсь. На один отопительный сезон я заказываю два прицепа неколотых дров, то есть привозят мне их бревнами. Каждый стоит около 150 рублей. В сумме трачу где-то 300.

Мария Ивановна говорит, что дрова еще нужно распилить и поколоть, а за это тоже приходится платить.

— Я покупаю дрова у частника. Да, в лесничестве они гораздо дешевле, но качество значительно хуже — суковатые. Кроме того, они не всегда доставляют. То есть это еще и транспорт искать нужно, который тоже стоит дорого. Бывает, что у них и вовсе дров нет, даже чтобы выписать положенные льготные 4,9 куба, — говорит пенсионерка. — Можно еще было бы в лесничестве выписывать за копейки делянку (это участок леса, который подлежит вырубке) и заготовить самим. Но их не всегда и не всем дают.

По этим причинам Мария Ивановна предпочитает переплатить, но избежать многочисленных хлопот. Хотя 300 с лишним рублей для одинокой пенсионерки сумма огромная.

— Оптимальный вариант — частники. По качеству дрова лучше, да и привезут их прямо во двор. А своими силами ты уже пилишь и колешь, складываешь. Если некому пилить, рубить, то опять же за деньги можно кого-то нанимать, — говорит пенсионерка.

Дрова женщина заказывает весной, чтобы за лето они успели высохнуть.

Фото: Pixabay.com

Лесхоз: «В целом производство и продажа дров для лесхоза нерентабельны»

Один из самых простых вариантов запастись дровами — купить их у ближайшего лесхоза. Тем более что у них есть варианты и подешевле, и подороже.

— Дрова у нас, можно сказать, не самоцель, а побочный продукт, который получается при разработке лесосек, — рассказывает главный лесничий Молодечненского лесхоза Андрей Шибеко. — Дрова — это сортименты, которые получаются параллельно с заготовкой пиловочника, деловой древесины, фанерного сырья. Это древесина, которую можно использовать только для отопления: она не годится для производства чего-либо.

Главный лесничий говорит, что по толщине сортименты могут быть от 3 сантиметров и больше, а по длине от 0,25 до 4 метров.

— По прейскуранту у нас есть 4 вида дров, которые мы отпускаем. Самые дешевые стоят 10 рублей за плотный куб (бывает плотный и насыпной кубометр: в одном насыпном кубе — 0,65 плотного. - Прим. ред.). Это дрова, которые нужно самому собрать на лесосеке и вывезти. Грубо говоря, вальщики свалили деревья, раскряжевали на двухметровые сортименты и оставили. Они не собранные, не трелеванные, не окученные, — поясняет Андрей Шибеко. — 10 рублей — это условная себестоимость кубометра дров. Второй вариант — дрова с верхнего склада. Это когда мы окучили древесину вокруг технологических волоков. То есть на делянке дрова уложены в небольшие кучки. Куб таких стоит 12 рублей.

Третий вид — это дрова с промежуточного склада. «Это когда собранные в кучки дрова погрузили на лесовозную тележку и вытрелевали к лесовозной дороге», — объясняет главный лесничий. — Туда уже можно добраться на своем транспорте, загрузить дрова и забрать. Это самый распространенный вариант, которым пользуются люди. Куб дров в лесу стоит 16 рублей.

— Четвертый вид — это когда мы привозим дрова потребителю на склад или во двор. Куб этих дров стоит 25 рублей вместе с доставкой, — заключил Андрей Шибеко. — В целом производство и продажа дров для лесхоза нерентабельны. Но в данном случае при формировании цены учитывается, что дрова в основном получаются при производстве иных видов продукции, а также учитывается социальная значимость данного вида товара. Таким образом затраты на их производство покрываются за счет реализации других видов продукции.

Законодательство позволяет заготавливать дрова физлицам и самостоятельно. Для этого в лесничествах намечены участки, где производится отпуск дров на корню по ордерам.

— Мы можем отпустить до 50 кубометров дровяной древесины на корню на одно физическое лицо. Нужно обратиться в ближайшее лесничество с заявлением, лесничий сделает отвод древесины, выпишет ордер — и можно заготавливать, — говорит главный лесничий.

Цены на дрова по лесхозам могут отличаться. Их формируют исходя из фактических затрат. Однако разбежка небольшая — 1−2 рубля.

Фото: Pixabay.com

«Миноблтопливо» может выполнять заявку на дрова в течение месяца

Еще один способ закупиться дровами — заказать их в одном из филиалов предприятия по обеспечению топливом или, говоря по-простому, в гортопе.

— Мы покупаем дровяную древесину у лесхозов области. Нам поставляют круглые дрова, а мы сами их разделываем на колотые, — рассказывает главный инженер ГП «Миноблтопливо» Алексей Михалевич. — Кроме населения мы поставляем дрова еще и организациям.

В отличие от лесхозов гортопы продают в основном колотые дрова. Хотя по желанию могут предоставить и двухметровые неколотые чурки как населению, так и организациям. По словам главного инженера, закупочные цены на дровяную древесину у лесхозов отличаются. Они зависят от породы дерева и от затрат на заготовку.

— Есть категории населения, которым дрова продаются по льготным ценам. Это люди, которые живут в частных домах и у которых печное отопление. Кроме того, чтобы купить топливо по льготной цене, они должны быть обязательно зарегистрированы в этом доме, — поясняет главный инженер. — По льготной цене для отопления одного дома можно купить 4,9 плотных кубометра дров. Двухметровые круглые дрова без разделки по фиксированной цене мы продаем за 8,79 рубля за куб. Если дрова покупать в колотом виде, то к первоначальной цене нужно прибавить еще 15−20 рублей за разделку. К слову, по льготной цене для отопления можно купить и 3 тонны брикета.

Если человек хочет купить больше чем 4,9 куба дров или они ему нужны не для отопления жилого дома, а, скажем, для бани, то платить за них придется уже по розничной цене.

— Куб дров по розничной цене без расколки и доставки будет стоить от 33 до 36 рублей. Если колотых, то опять же нужно прибавить к этой сумме 15−20 рублей за разделку. Но у нас очень мало людей покупает дрова сверх льготного лимита, — рассказывает Алексей Михалевич. — Каждый километр пути доставки обходится в среднем 3,8 рубля.

Пенсионеры часто жалуются, что 4,9 куба дров на всю зиму не хватает, а все, что сверху, приходится покупать по розничной цене.

— Такой лимит установлен постановлением Совета министров. То есть его ввели не мы. Мы обращались в облисполком с просьбой увеличить эту норму. Вопрос сейчас рассматривается, — поясняет главный инженер.

Люди, которые каждый год покупают дрова в гортопах говорят, что предприятия не всегда выполняют заявки оперативно. Иногда между днем заказа и моментом его выполнения проходит целый месяц.

— Мы по постановлению Совмина можем выполнять заявку на дрова в течение 30 рабочих дней, а заявки потребителей, имеющих право на льготу, — в течение 15 рабочих дней, — поясняет главный инженер. — Да и сроки иногда затягиваются по объективным причинам: у нас огромные очереди в отопительный сезон. Люди почему-то не привыкли думать о дровах заранее, а приобретают их в основном, когда уже морозы ударят и они начинают замерзать. Поэтому из-за большого объема мы иногда не можем быстро справиться со всеми заказами. Кроме того, у нас бывают проблемы с поставкой древесины из лесхозов. Они делают упор на заготовку деловой древесины, которая идет на экспорт. Но стараемся выкручиваться и в этих ситуациях. Но несмотря на то, что кому-то иногда приходится подождать, все заявки мы выполняем.

Фото: Pixabay.com

Частник: «У нас дрова немного дороже, но зато сортированные»

Некоторые предпочитают покупать дрова не в лесхозе или гортопе, а у частников. Они и доставляют быстрее, и сразу колотые. Однако в одной из частных фирм, которая занимается продажей дров, говорят, что у них тоже бывают очереди и выполнения заказа приходится ждать.

— О дровах лучше заботиться заранее, а не в сентябре или октябре. Потому что в это время они нужны всем и выстраивается огромная очередь. Поэтому некоторые заказы выполняются до недели по срокам. А не в сезон — за 1−2 дня, — рассказывает представитель фирмы Екатерина. — Гортопы поставляют дрова в основном пенсионерам и тем, кому положены они по льготным ценам. У нас дрова немножко дороже, но преимущество в том, что мы сортируем их по породам.

Екатерина говорит, что дровяную древесину они в основном закупают у лесхозов, но часть — у частных заготовителей, потому что в лесхозах часто только дрова хвойных пород, а, к примеру, березовые реже попадаются.

— В гортопах тоже часто никаких, кроме хвойных, дров нет, — отмечает представитель компании. — У нас береза отдельно, ольха отдельно, хвойные отдельно, есть даже дубовые дрова. Иногда, конечно, бывает, что дрова твердолиственных пород предоставляются только смесью. Но это не яблони и груши, как некоторые думают, а ясень, граб, дуб.

Цены у частника действительно отличаются от тех, что в лесхозах и гортопе. Но нужно учитывать, что у всех продавцов они разные, так что можно найти и дешевле. Насыпной куб березовых дров стоит 42,5 рубля, грабовых влажных — 45 рублей, а сухих — 50 рублей. Осиновые и ольховые дрова стоят 40 рублей за куб, кленовые — 45 рублей, еловые колотые — 37,5 рубля.

Машина, которой компания доставляет дрова, небольшая: вмещает 3,2 насыпных куба.

Екатерина подчеркивает, что дрова они продают именно насыпными кубами, а не как в лесхозе или гортопе — плотными.

— Когда мы только входили на рынок, начинали продавать дрова плотными кубами. Но никто не покупал их. А потом стали торговать насыпными — и торговля пошла, — отмечает Екатерина.

Вероятно, так происходило потому, что не все знают, что насыпной и плотный кубометр дров не одно и то же. В одном насыпном кубе — 0,65 плотного куба. И если посчитать стоимость плотного куба, к примеру, ольховых дров у частника, то получится примерно 61 рубль. 61 рубль против 48 рублей (это по розничной цене и уже разделанных. — Прим. авт.) за плотный куб дров в гортопе, пусть даже и не сортированных, разница ощутимая. А вот 40 рублей за насыпной куб сортированных дров против 48 рублей за дрова из гортопа… Второй вариант, естественно, проигрывает, если не вдаваться в подробности.

Кроме того, работники лесхозов и «Миноблтоплива» отмечают, что определить на глаз, сколько насыпных кубов тебе привезли, невозможно.

Частники, как и остальные, могут доставить дрова на дом.

— Мы находимся в Щемыслице. У нас в основном дрова берут те, кто живет по гродненскому направлению, брестскому. Потому что если заказывать, к примеру, с московского направления, то придется платить еще за доставку по всей кольцевой дороге. Мы берем 0,9 рубля за километр доставки в обе стороны, — рассказывает Екатерина. — Можем выполнить и индивидуальный заказ, скажем, наколоть коротких дров для камина. Обычно для них люди берут покороче. Мы можем сделать дрова от 20 до 50 сантиметров длиной.