Стало известно, как и из кого выберут представителя Беларуси для «Евровидения» 28.01.2019, 23:28

Музыкальное соревнование в этом году пройдет в Тель-Авиве.

Белтелерадиокомпания получила заявки на участие в национальном отборочном туре конкурса песни «Евровидение–2019» от артистов из 9 стран, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе медиахолдинга.

Всего за неделю с момента объявления старта национального отбора поступили 29 заявок из Беларуси, России, Украины, Польши, Румынии, Италии, Испании, Великобритании, США. Количество участников еще наверняка увеличится, так как прием заявок продлится по 31. По условиям, в конкурсе могут участвовать граждане разных стран, которые достигли 16 лет. В списке претендентов от Беларуси как новички, так и участники прошлогодних отборочных туров. В частности, Анжелика Пушнова, Michael Soul (Михаил Сосунов), группа «Провокация».

Итоги будут подводить в несколько этапов. Сперва члены фокус-группы 4 февраля простым большинством голосов определят 10 финалистов. Однако их количество может быть изменено решением организатора — Белтелерадиокомпании — по предложению фокус-группы. Затем состоится прослушивание. Его онлайн-трансляция будет вестись на сайте tvr.by. Финал пройдет не позднее 8 марта в прямом эфире в формате шоу. Победитель определится путем суммирования баллов, выставленных членами профессионального жюри каждому участнику. Артист, набравший наибольшее количество баллов по результатам голосования, будет представлять Беларусь на конкурсе песни «Евровидение-2019».

Это музыкальное соревнование в этом году пройдет в Тель-Авиве (Израиль). Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, финал — 18 мая.