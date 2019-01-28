В Италии снизили пенсионный возраст5
- 28.01.2019, 23:35
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Президент Италии подписал закон о снижении пенсионного возраста на пять лет.
В Италии снизили пенсионный возраст. Указ президента Италии Серджо Матарелла также предусматривает введение базового дохода для малообеспеченных.
Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на агентство ANSA. Изменения вступят в силу в апреле для частного сектора и в августе для госструктур.
Сейчас пенсионный возраст в Италии составляет 67 лет. В правительстве считают, что чем раньше люди будут выходить на пенсию, тем больше будет открываться вакансий для безработных. Реформа позволит итальянцам выходить на пенсию в 62 года при условии, что у них к этому моменту будет достаточный трудовой стаж. Фактически это касается всех, кто начал работать раньше 29-ти лет и не имел больших перерывов в трудовой деятельности.