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В Италии снизили пенсионный возраст

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  • 28.01.2019, 23:35
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Фото: REUTERS

Президент Италии подписал закон о снижении пенсионного возраста на пять лет.

В Италии снизили пенсионный возраст. Указ президента Италии Серджо Матарелла также предусматривает введение базового дохода для малообеспеченных.

Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на агентство ANSA. Изменения вступят в силу в апреле для частного сектора и в августе для госструктур.

Сейчас пенсионный возраст в Италии составляет 67 лет. В правительстве считают, что чем раньше люди будут выходить на пенсию, тем больше будет открываться вакансий для безработных. Реформа позволит итальянцам выходить на пенсию в 62 года при условии, что у них к этому моменту будет достаточный трудовой стаж. Фактически это касается всех, кто начал работать раньше 29-ти лет и не имел больших перерывов в трудовой деятельности.


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