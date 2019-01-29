США лишили Мадуро доступа к доходам от нефти 29.01.2019, 8:06

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Все доходы государственного нефтяного концерна Венесуэлы будут переводиться на специальные счета.

Власти США вводят санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под санкции попадает государственный нефтяной концерн PdVSA, сообщил в понедельник, 28 января, министр финансов США Стивен Мнучин, передает dw.com.

Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства будут направляться на заблокированные счета, доступа к которым у нынешнего руководства страны во главе с нелегитимным президентом Николасом Мадуро, не будет.

#ComunicadoOficial al pueblo de Venezuela de los avances logrados sobre el:



Acuerdo en solicitud de protección de activos del Estado venezolano.#ANAvanzaConResultados pic.twitter.com/i7ec6UyKbm — Juan Guaidó (@jguaido) 28 января 2019 г.

Несмотря на санкции, американские нефтеперерабатывающие заводы, зависящие от венесуэльских поставок, продолжат работу, как и американская дочка PdVSA под названием CITGO. Условием продолжения их деятельности является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который провозгласил себя исполняющим обязанности президента, тем временем объявил о грядущей схеме руководства PdVSA и CITGO. Об этом гласит указ, вывешенный им в своем Twitter. Указ подписан Гуайдо в качестве президента Национальной ассамблеи и временно исполняющего обязанности президента страны. США признали Гуайдо в качестве легитимного главы государства.