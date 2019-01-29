закрыть
29 января 2019, вторник, 11:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Аспиранта, который рассказал про холод в общежитии БГУ, отчислили

21
  • 29.01.2019, 8:12
  • 4,512
Фото: tut.by

В общежитии № 10 аспирант фиксировал всего +13ºС на градуснике.

Аспиранта БГУ, который в декабре 2018 года жаловался на тараканов и холод в общежитии № 10, отчислили из университета. В БГУ говорят, что это не связано с его обращением в СМИ, и приводят свои аргументы, сообщает tut.by.

Сайт публиковал 18 декабря материал с жалобами аспиранта Сергея Карнача на холод и другие проблемы в общежитии № 10 БГУ. Самой острой проблемой был холод — аспирант фиксировал всего +13ºС на градуснике. После выхода материала комиссия зафиксировала температуру в его комнате в пределах нормы.

23 января аспиранта отчислили.

— Ректорат принял решение о моем отчислении с дневной бюджетной формы обучения в аспирантуре БГУ. Мое отчисление было предсказуемой и вполне ожидаемой расплатой за столь громкий резонанс, который я поднял, — говорит Карнач.

Аспирант считает, что приказ об отчислении содержит ложные сведения.

Что говорят в БГУ?

В пресс-службе БГУ говорят: отчисление Сергея Карнача не связано с его комментариями в СМИ об общежитии. Это результат того, что аспирант не выполнял обязанности учащегося и не исполнял правила проживания в общежитии.

Например, аспирант не предоставил вовремя свой индивидуальный план, несмотря на необходимость утвердить тему диссертации и научного руководителя.

— Письменное уведомление о своем решении и желании работать самостоятельно над новой темой диссертации Карнач в администрацию БГУ не предоставил. Регулярные письменные обращения научного руководителя, деканата факультета о сроках предоставления индивидуального плана Карнач тщательно игнорировал, — поясняют в пресс-службе.

Позже аспирант все-таки заполнил индивидуальный план, но на тему, которая не была утверждена советом факультета. Срок в качестве исключения продлили на целый месяц.

— Но и в этот раз месячного срока было недостаточно и индивидуальный план не был предоставлен на кафедру.

Приказ об отчислении аспиранта. Фото: Сергей Карнач

Кроме того, говорят в вузе, Карнач нарушал правила поведения в общежитии, за что к нему применили дисциплинарное взыскание.

— Не предъявлял пропуск для прохода в общежитие оперативному отряду общежития, представители которого дежурили на входе. Также, согласно заявлению проживающих, представляясь представителем администрации, проникал в их комнаты, не объясняя, производил замеры температуры, вел себя агрессивно и без разрешения осуществлял видеосъемку проживающих в их помещениях.

Потом Сергею Карначу объявили выговор за то, что он по неосторожности не исполнил еще один пункт правил проживания, и это привело к порче имущества.

«9 января 2019 года в журнал заявок поступило заявление от аспиранта экономического факультета Карнача Сергея Владимировича на замену стекла в оконной форточке. Комиссия в составе заведующей общежитием Болотиной И.В., коменданта общежития Рудкевич Н.Н. и столяра общежития № 10, проследовав в комнату № В72А и изучив повреждение, установила, что стекло было разбито в связи с некоторым физическим воздействием. По факту разрешения был составлен акт, который послужил поводом для применения дисциплинарного взыскания. Карнач с актом был ознакомлен», — описывают этот факт в БГУ.

В пресс-службе подытоживают, что Сергея Карнача отчислили из аспирантуры «за систематическое неисполнение обязанностей обучающегося в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей квалификации, заметим, бюджетной формы обучения». Ежегодно из аспирантуры БГУ за похожие нарушения отчисляют до 10 человек.

— Качество подготовки, своевременное выполнение научных мероприятий и защита диссертации в срок являются первостепенными в обучении в аспирантуре БГУ.


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»