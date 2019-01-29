Ангелу Меркель наградили премией Фулбрайта 29.01.2019, 8:17

ФОто: DPA

Премия вручена за заслуги в укреплении международного взаимопонимания.

Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) вручили премию имени американского сенатора Уильяма Фулбрайта за заслуги в укреплении международного взаимопонимания. Принимая награду в понедельник, 28 января, в Берлине, глава немецкого правительства заявила о растущей угрозе популизма и национализма во многих странах, в том числе Германии, сообщает dw.com.

При этом, по ее словам, под угрозой оказываются основные принципы международного права и прав человека. "Мы должны этому решительно противостоять", - подчеркнула Меркель, выступая в присутствии посла США в Германии Ричарда Гренелла.

Скрытая критика в адрес Трампа

В частности, она напомнила о важной роли международных организаций, таких как ООН и Всемирной торговой организации (ВТО), основанных после осознания "ужасов национал-социализма, Второй мировой войны и зашкаливающего национализма". При этом она не упомянула напрямую американского президента Дональда Трампа, грозящего выходом из ВТО.

Одновременно Меркель подчеркнула значение сильной Европы. "Как партнер и друг Соединенных Штатов Европа может быть сильной только в такой степени, в какой она едина", - заявила она.

Ангела Меркель стала первым немецким лауреатом премии Фулбрайта. В прошлом награды удостаивались, в числе прочих, Нельсон Мандела, Кофи Аннан, Джимми Картер, Билл Клинтон, Вацлав Гавел, организация "Врачи без границ", а также Билл и Мелинда Гейтс. Награждая главу германского правительства, Ассоциация Фулбрайта отметила ведущую роль канцлера ФРГ во времена глобальных кризисов.