В Беларуси уволили на 42 тысячи человек больше, чем взяли на работу 6 29.01.2019, 8:26

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В 2018 году организации уволили 715 436 человек, а взяли на работу почти на 42 тысячи человек меньше. Это следует из данных Белстата по численности принятых и уволенных работников. В статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности, сообщает tut.by.

Только на протяжении 4 месяцев — в феврале, июле, сентябре и октябре — предприятия активнее набирали кадры, чем увольняли. В остальные месяцы наблюдалась противоположная динамика.

В декабре уволили 45 910 человек, а приняли на работу — на 2,5 тысячи (на 5,5%) меньше. Активнее увольняли, чем трудоустраивали, в строительстве (уволенных на 14,2% больше, чем принятых), в финансовой и страховой деятельности (33,1%), в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (23,3%), в профессиональной, научной и технической деятельности (21,8%), в промышленности (6,9%), в том числе в обрабатывающей (10%).

К примеру, строительство уже пятый месяц подряд в минусе по соотношению принятых и уволенных работников. А такая сфера деятельности, как информация и связь, на протяжении всего прошлого года была в плюсе.

В образовании в декабре уволенных было на 8,2% больше, чем принятых, а в здравоохранении и соцуслугах — на 3,4% больше.