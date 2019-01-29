Мировое турне ЧВК Вагнера 29.01.2019, 8:32

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коллаж: RFE/RL

Какую роль играют российские военизированные структуры в международных конфликтах.

Информация агентства Рейтер о якобы появлении 400 бойцов "ЧВК Вагнера" в Венесуэле заставляет вновь обратить внимание на международный размах деятельности этой структуры, сообщает Радио Свобода.

Какие интересы преследует компания, находящая под покровительством близких к власти российских бизнесменов? Каких целей с ее помощью хочет добиться сама Россия на территориях Сирии, Донбасса или ЦАР? Обсуждают: журналист-расследователь "Новой газеты" Денис Коротков, источник агентства "Рейтер", председатель комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев, личность которого немедленно начали разоблачать СМИ, финансируемые структурами Евгения Пригожина, генерал-лейтенант, в прошлом зам.начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, журналист-международник Андрей Остальский, политолог, гражданский активист Хасан-аль-Хури, политик и предприниматель Владимир Семаго.

Елена Рыковцева: Мы сегодня обсуждаем тот международный, мировой размах, который приобретает деятельность "ЧВК Вагнер", известной частной военной компании, руководство и покровительство над которой приписывают Евгению Пригожину, так называемому повару Владимира Путина. Почему мы снова об этом говорим? Потому что появился повод, мы не знаем, насколько веский этот повод. Мы с уважением относимся к агентству "Рейтер", которое распространило эту информацию, мы будем серьезно ее обсуждать, тем не менее, ни на чем не настаивая, а также пытаться анализировать масштабы деятельности географические, политические, военные этой компании. С нами Владимир Семаго, политик, публицист, бизнесмен, с нами Хасан аль-Хури, сирийский оппозиционный деятель и политолог. С нами на связи Денис Коротков, специальный корреспондент "Новой газеты", единственный, наверное, в стране специалист по деятельности Евгения Пригожина, с которым связывают деятельность "ЧВК Вагнера". С нами Евгений Шабаев, один из источников "Рейтера", который предоставил агентству информацию по присутствию "ЧВК Вагнер" уже теперь в Венесуэле. Но что он, извините за жаргон, огреб на эти свои сведения, мы тоже обсудим. Давайте начнем с истории вопроса: в пятницу появилась эта информация. Посмотрим, как на нее кто реагировал.

Елена Рыковцева: Я хочу обратить ваше внимание на фразу Владимира Соловьева, который говорит, что информация об этом звучит из всех углов. Конечно, ничего она не звучит. Она звучит действительно из всех углов украинских телекомпаний. Я смотрела в субботу, все украинские каналы обсуждали это целый день – это правда. В России единственное упоминание о том, что есть такая информация "Рейтер", было только в этом эфире самого Владимира Соловьева про этих четырехсот "спартанцев", которых он иронично назвал тремястами. Ничего этого не звучит. Евгений Шабаев стал сегодня объектом нападок со стороны прессы, принадлежащей Евгению Пригожину или ассоциированной с ним – это Федеральное агентство расследований и т.д. Я хочу подчеркнуть, что вы у них проходите как либеральный агент, как источник либеральных СМИ, Би-би-си, всей мировой прессе приписывают сотрудничество с вами, в то время как я подняла всю государственную российскую прессу за последние 7 лет с 2012 года, вы всюду давали им интервью, всюду они с удовольствием на вас ссылались, очень уважительно к вам относились как к представителю Антимайдана, как как раз к разоблачителю всяких там либеральных сил. Поэтому меня удивляет, как вас в один день переквалифицировали в защитника либеральной идеи. Вас самого не удивляет это?

Евгений Шабаев: Я всегда действовал так, как позволяет мне моя мораль, и защита прав ветеранов вооруженных сил, вот и все. Я с 2011 года занимаюсь защитой ветеранов боевых действий, поэтому их проблемы, их чаяния для меня самое главное. Поэтому мне неважно, какой источник меня опрашивает, либеральное средство массовой информации либо государственное: если они отражают мою точку зрения, я буду с ними работать.

Елена Рыковцева: Я просто вам хочу посочувствовать, потому что действительно тяжело, когда столько со всех сторон заголовков типа того, что "Евгений Шабаев – провокатор". Вам обещают все новые и новые расследования, анонсируют их. Объясните, пожалуйста, на чем основывается ваша информация о том, что 400 человек из "частной военной компании Вагнер" прибыло туда охранять Мадуро или с какими-то еще целями? Почему вы так решили, почему вы в этом уверены?

Евгений Шабаев: Я немножко отойду от этой темы. Два месяца назад мы предоставили списки, порядка 206 человек, участников событий 7-8 февраля под заводом CONOKO, российских граждан, передали их в администрацию президента, Следственному комитету, Министерству обороны с просьбой объяснить, почему по 144-й, 145-й статье не расследовались обстоятельства гибели и ранений наших граждан. Хотя и МИД России, и Песков подтвердил гибель как минимум пяти граждан Российской Федерации. Никаких расследований не было произведено. В ответ мы получили отписку о том, что никаких процессуальных действий делать не положено. Журналисты погибают, я понимаю, разными способами, но хотя бы ведутся какие-то процессуальные действия, здесь прав и свобод для граждан Российской Федерации не предусмотрено в рамках действующей власти. Я не понимаю, на каких конституционных основах может зиждиться система власти, если мы не подразумеваем конституционных основ для граждан Российской Федерации. То, что частные военные компании существуют, нам неоднократно не подтверждала государственная власть, неоднократно в письменной форме. Несмотря на то, что есть свидетельские показания, есть гробы, есть раненые, есть люди, которые не прошли реабилитацию, могут давать эти показания, и они существуют. Не только из-за того, что Евгений Шабаев об этом заявляет, это пишут десятки источников, сотни средств массовой информации подтверждают факты. Тем не менее, наше государство отказывается от этого. Это все привело к тому, что с 2015 года к нам, единственной организации, которая занимается защитой и поддержкой подобных людей, которые по несчастным обстоятельствам попадают в эти организованные преступные группы, по-другому я их не назову, это никакие не ЧВК, мы им помогаем, как можем помочь. Соответственно, те люди, которые вернулись из Габона не так давно, они проводили поддержку очередного нашего друга и товарища, которому необходимо было после выборов полечиться в Марокко, они ему обеспечивали сохранность власти. Они вернулись, им пришел непонятный заказ, они не понимали, куда они должны ехать. Обычно, когда выезжают в новую страну, проходит где-то два-три месяца с начала разработки, есть акклиматизация, определенное понимание, как работать с населением местным, специфика определенная. В этот раз им сказали, что завтра буквально вы должны вылетать. Они обратились на всякий случай для поддержки ко мне, дали телефон одному из родственников, который со мной связался и сказал, что люди прибыли в Гавану, их сажают на рейсовый самолет в Каракас. Если есть возможность, подтвердить, где они дальше будут работать, проверьте это через международные средства массовой информации. У меня информационные источники появились не из-за того, что я работаю на какую-то спецслужбу, а из-за того, что вы сами ко мне обращаетесь и просите иногда оказывать определенные информационные услуги. Я точно так же обращаюсь к отдельным средствам массовой информации, чтобы они подсказали о судьбе граждан Российской Федерации. Раз государство об этом не заботится, хоть кто-то должен этим заниматься. В пятницу я узнал, что они нашли подтверждение и опубликовали ту статью, о которой идет речь.

Елена Рыковцева: То есть вашим источником были родственники тех, кого отправили, потом уже "Рейтер" нашел два дополнительных. Потому что по законам информации полагается иметь три источника. И комплексно это опубликовали.

Евгений Шабаев: Правильно. Событий как таковых перехода власти из одних рук в другие в Венесуэле еще не произошло. Просьба была моя выяснить о ситуации с людьми именно в среду в середине дня, никак не после того, как события произошли.

Елена Рыковцева: Какое впечатление на вас, Владимир, производит эта информация? Мы цитировали людей, которые категорически не представляют даже, что такое возможно.

Владимир Семаго: Во-первых, давайте начнем с того, что Рособоронэкспорт появился в Венесуэле очень давно. Я совершенно не исключаю для себя, что какие-то объекты могли охраняться с помощью российских граждан, необязательно это должны быть бандитские формирования, необязательно должны быть так называемые наемники. Второе очень важное обстоятельство: запрашивали официальное лицо – посла России в Венесуэле и пресс-секретаря президента Российской Федерации. И они говорят: вы знаете, нет, этого не может быть. У меня возникает вопрос: откуда вы знаете о незаконных вооруженных бандформированиях? Есть какой-то департамент в администрации президента или, может быть, по линии МИДа существует департамент, который контролирует перемещение наемных убийц и преступников? Сказать: мы не располагаем этой информацией, мы не понимаем, о чем вы говорите. Они говорят: кого – этих? Этих не может быть точно, мы не посылали. Вот этот абсурд поведения, он уже однозначно может свидетельствовать о том, что на воре шапка горит. Теперь, что касается самой по себе структуры появления. Наверное, можно будет проследить – и у американцев, и у многих других есть такая возможность, – отследить, какие пассажиры на каких рейсах летают. Американцы получают информацию практически из всех крупных аэропортов. Если только рейс из Гаваны не присоединился на каком-то военном аэродроме, может быть, ситуация будет закрыта. Но то, что вероятность этого вполне возможна хотя бы по той простой причине, что действительно существуют ситуации, когда посторонние люди, которые никем и ничем не закреплены, не имеют никаких комплексов, им все равно, в кого стрелять, в левых, в правых, такие люди иногда нужны. У нас это была афганская тема, мы знаем прекрасно Амина, который пользовался нашими услугами, правда, официальных воинских подразделений. А сейчас возник такой хороший симбиоз между иностранным легионом Франции и совершенно откровенными уголовными преступниками. Мне часто в последнее время приходилось бывать в Ростове, как вы понимаете, Ростов – это очень близкая территория к конфликту между Россией и Украиной. Я сам разговаривал с людьми, которые попали в ситуацию, когда они собрались уходить из Украины, хотели вернуться в Россию, а им сказали, что вы знаете, вам нельзя в Россию, вы же преступники, вас сейчас арестуют. А что мне делать? Мы можем тебе, конечно, помочь, сейчас в Сирию набирают, ты давай в Сирию езжай, а оттуда мы тебя как-то отправим. А сейчас напрямую никак нельзя, попадешь в тюрьму, и все. Мы живем в таких реалиях, когда полубандитские структуры, полунаемнические структуры могут иметь место и участвуют в подобном. У меня нет ни малейших сомнений, может быть, только по количеству и по числу.

Елена Рыковцева: Хасан, вы как человек, представляющий страну, где уже не надо доказывать наличие таких группировок, там это уже стопроцентно существует, они даже гибнут, какое впечатление на вас производит эта информация?

Хасан аль-Хури: Во-первых, президент Путин сам говорил недавно, что они имеют право работать по всему земному шару, если это не противоречит закону. Что мешает Мадуро пригласить этих людей? Они действительно, скорее всего, там. Поскольку это коммерческая организация, которая выполняет еще и политические заказы, по мне, это вероятно, что есть такая необходимость вывезти оттуда господина Мадуро, его свиту, вместе со всеми деньгами ворованными. Вполне возможно, ничего здесь я необычного не вижу.