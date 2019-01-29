Лукашенко отдал застройщикам 24 гектара земли из ландшафтной зоны Минска 4 29.01.2019, 8:35

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Новый указ диктатора вносит изменения в генеральный план столицы.

На национальном правовом портале опубликован указ президента № 29, который исключает 24 гектара земли из ландшафтно-рекреационной зоны в районе Новинок. Делается это ради строительства многоэтажек и школы. Что именно это за земля и что на ней сейчас — в материале tut.by.

Новый указ диктатора вносит изменения в генеральный план Минска. Согласно документу, в районе улицы Полины Меделки из ландшафтно-рекреационной зоны (тип ЛР**) исключается 24 гектара земли, которая переходит в состав зоны смешанной жилой застройки многоквартирного и усадебного типа. В частности, на этой территории построят многоквартирное жилье с параметрами высокоплотной застройки (от 6 до 7,6 тысяч «квадратов» на гектар) и школу.

Но насколько ценную землю исключат из ландшафтно-рекреационной зоны?

Так, согласно регламенту генплана, рассматриваемая нами зона ЛР** - это расположенная в городской черте сельскохозяйственная территория, резервируемая для перспективного развития города в период после 2030 года. Сейчас на изымаемой земле растет как бурьян (ближе к улице Меделки), так и сельхозкультуры (ближе к Цнянке).

Судя по указу, освоят эту территорию явно раньше 2030 года.

Отметим, что землю напротив активно застраивал УКС Центрального района, руководство которого в конце года попало под критику Лукашенко за то, что около 60 квартир по 600−800 долларов на Выготского скупили «один или два курносых».

Участок под строительство УКСу предоставлялся по решению президента.

Стоит также добавить, что практически каждый год Минску отдают сельскохозяйственные земли под застройку. Так было с рапсовым полем в Сухарево, так будет с еще одной территорией в районе Долгиновского тракта.