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США предъявили обвинения кампании Huawei

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  • 29.01.2019, 8:42
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Фото: Shutterstock

Действия кампании угрожают национальной безопасности Америки.

28 января исполняющий обязанности американского генпрокурора Мэтью Уитакер предъявил китайской компании Huawei обвинения в действиях, которые угрожают национальной безопасности США. Стенограмму его выступления опубликовало министерство юстиции США, передает gordonua.com.

По словам Уитакера, речь идет о 10 федеральных преступлениях, связанных с похищением в 2012 году информации о роботе, который использовался для тестирования мобильных телефонов.

Кроме того, Huawei дополнительно обвинили в 13 преступлениях, к которым причастны финансовый директор компании, филиал в Иране и дочерняя компания в США.

"Преступная деятельность, о которой идет речь в этом обвинительном акте, продолжается не менее 10 лет и ведет к самой верхушке компании", – сказал Уитакер.

Он перечислил несколько эпизодов дел, которые касаются обвинений китайской компании. В частности, об искажении информации об отношениях с иранским филиалом, а также о попытках помешать американскому правосудию, скрывая и уничтожая улики и помогая сбежать в Китай потенциальным свидетелям.

Уитакер поблагодарил за помощь власти Канады, на территории которой в декабре 2018 года была арестована, а впоследствии отпущена под залог финансовый директор Huawei Мэн Ванчжоу. Вашингтон добивается ее выдачи.

Huawei Technologies Co. Ltd. – одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 году. Производит оборудование для беспроводных сетей, сетевые устройства, аппаратное обеспечение, терминалы, смартфоны и планшеты. В 2017 году выручка компании достигла $92,5 млрд, а чистая прибыль составила $7,3 млрд.


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