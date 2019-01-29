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Евгений Ковыршин: Ребята ложились под шайбу, не жалели себя

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  • 29.01.2019, 8:51
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Фото: belarushockey.com

Форвард минского «Динамо» прокомментировал схватку с московским ЦСКА.

Форвард минского "Динамо" Евгений Ковыршин прокомментировал поражение своей команды в овертайме от московского ЦСКА (1:2), сообщает pressball.by:

- Стараемся, бьемся в каждом матче. Доигрывать сезон точно не собираемся. Будем сражаться до конца. Очень хотелось отнять очки у лидера. Конечно, должны были сохранять преимущество и побеждать. К сожалению, не получилось. Все расстроены… Ребята ложились под шайбу, не жалели себя. Всем спасибо.

- За счет чего ЦСКА удалось сравнять счет?

- Это хорошая, мастеровитая команда. Всю игру было непросто сдерживать их натиск. А в третьем периоде к тому же допускали ошибки, за которые нас и наказали, — передает слова Ковыршина официальный сайт "зубров".


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