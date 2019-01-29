«Надоело плодить коррупцию»: в России бастуют водители 1 29.01.2019, 9:11

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Иллюстрационное фото

Акция охватила несколько регионов РФ.

В ряде российских регионов проходит акция протеста перевозчиков зерна, которые требуют повышения тарифов на перевозки. С середины января перевозку зерна временно прекратили водители нескольких сотен машин из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края. Сообщается, что протесты готовы поддержать перевозчики зерна из Волгоградской, Воронежской, Саратовской и Тамбовской областей. Политических требований водители не выдвигают и готовы к переговорам с властями, сообщает Радио Свобода.

Перевозчики зерна недовольны размером тарифа, по которому они осуществляют свою деятельность. Он составляет примерно 1 рубль 40 копеек за провоз килограмма зерна на расстояние 200 километров. По закону загруженность зерновозов должна быть в пределах 40−44 тонн. Как утверждают организаторы протеста, сейчас перевозчикам приходится загружать машины 70 тоннами зерна. Основное требование протестующих – установить единый тариф на перевозки зерна, который бы зависел от цен на топливо.

Цены на топливо и стоимость зерна в последние годы существенно выросли, а расценки на перевозки остались на уровне 2011–2012 года, утверждают организаторы протеста. Перевозчики вынуждены перегружать свои машины, за что их штрафуют или вымогают взятки. О сути протеста и требованиях перевозчиков Радио Свобода рассказал президент ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" Владимир Матягин:

– Это не акция протеста в чистом виде. Это выступление против действий заказчиков, трейдеров, а также против нарушений законодательства со стороны контролирующего органа. Я бы сравнил это с итальянской забастовкой. Перевозчики отказываются возить зерно по действующим тарифам. Грузоотправители принуждают их возить с перегрузом, заказчики этому потворствуют, а контролирующие органы закрывают на это глаза. Мы проводим эту акцию без кардинальных правонарушений. Люди ездят по элеваторам, встречаются с перевозчиками, со своими коллегами, и доносят до них мысль, что надо начинать считать деньги и не прогибаться под монополию зерновых компаний, которые покупают зерно и пытаются в нарушение законодательства обеспечить себе суперприбыли, – полагает глава "Грузавтотранса" Владимир Матягин.

По его словам, при существующем тарифе на перевозку зерна, который составляет около 1 рубля 40 копеек, более 70 процентов затрат перевозчика уходит на топливо:

– Если платить "Платон" (система взимания платы с грузовиков весом свыше 12 тонн. – РС), налоги, зарплату водителям и какие-то средства откладывать для обновления техники и амортизацию, сам перевозчик будет к нам в карман залезать. Это экономически необоснованная заниженная цена. Многие заказчики груза говорят, что надо загружать в одну машину три машины, и у вас будет цена 4 рубля на перевозку, и все будет нормально. Но почему перевозчик должен нарушать законодательство? Он не хочет. И сейчас перевозчики консолидированно сказали, что нам надоело возить перегруженные машины, надоело плодить коррупцию на пунктах контроля, мы хотим работать в рамках правового поля. Мы хотим, чтобы государство обеспечило соблюдение законодательства всеми участниками рынка. Если будет соблюдено законодательство, то, соответственно, перестанут возить с перегрузом. Цены автоматически поднимутся, – считает Владимир Матягин.

По его словам, организаторы и участники акции верят, что власть к ним прислушается: они уже обратились к президенту России Владимиру Путину, в Минсельхоз РФ, в прокуратуру, Минтранс и Федеральную антимонопольную службу с требованием навести порядок и повысить тарифы на перевозку зерна. По словам Владимира Матягина, в Минсельхозе и администрации президента ему пообещали взять ситуацию под контроль, однако водители к работе не вернулись.

Президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что действия перевозчиков зерна никак не повлияют на ситуацию на рынке, и полагает, что установленные тарифы на перевозку, за повышение которых выступают водители, экономически обоснованны:

– Так всегда все устроено в природе и бизнесе – никто никогда не удовлетворен тарифами. Тот, кто оказывает услуги, говорит, что они слишком низкие. Тот, кто получает услуги, говорит, что они слишком высокие. Это нормальное явление. И было бы странно, если бы все были счастливы в той ситуации, которая есть. В данный момент происходит что-то не совсем понятное. Они называют это итальянской забастовкой. Но итальянская забастовка – это работа по правилам. Здесь, я так понимаю, исходя из того, что публикуется, они не работают и немножко не дают работать другим.

То, что произошло, имеет совершенно объективную экономическую природу. Объем перевозок достаточно резко упал, потому что упали объемы отгрузок зерна. Естественно, что те, кто занимается перевозками, остро заинтересованы в том, чтобы расширить свои возможности по перевозкам и сохранить свою прибыль и рентабельность. Но это обычная история, потому что у нас все-таки зерновой рынок – сезонный. Ну, так исторически сложилось. С моей точки зрения, в любом случае все эти вопросы должны решаться за столом переговоров. Причем этот стол переговоров должен предусматривать то, что участвуют перевозчики и их контрагенты, то есть те, кто пользуется их услугами. При этом я не уверен, что у другой стороны есть такая счастливая возможность взять и поднять сейчас тарифы, – полагает Александр Корбут.

По мнению президента Российского зернового союза, масштабных последствий акции перевозчиков зерна он не ожидает – ни к дефициту зерна, ни к росту цен это привести не должно:

– Теоретически это может привести к ограничению перевозки зерна на экспорт. Это может сократить экспортные поставки. Соответственно, рыночные позиции ухудшатся у компаний, которые занимаются экспортом. У них может быть неисполнение контрактов. Теоретически это может быть, но может и не быть, потому что люди там работают грамотные и профессиональные. Я думаю, что они найдут решение. А на обычных людях это не скажется вообще никак. На обывателей экспортные отгрузки вообще никак не влияют. Кроме того, насколько я понимаю, несмотря на некоторые ограничения, перевозки и отгрузки зерна проходят, так что на рынке это не отразится, – уверен Александр Корбут.

Люди решили, что пора повышать тарифы. При этом у них нет политических

– Масштабы этой акции довольно небольшие. Это не дальнобойщики, а перевозчики зерна. Они себя называют зерновозами, – уточняет член профсоюза водителей-профессионалов Сергей Айнбиндер. – Тарифы у них действительно невысокие, и поэтому им приходится работать с огромными перегрузками. Люди решили, что хватит, пора повышать тарифы. При этом они заявляют, что у них нет политических требований. У нашего профсоюза нет прямой связи с этими ребятами, но мы их поддерживаем. И еще им стоит учитывать, что глава этого протеста Владимир Матягин когда-то встречался с премьер-министром Дмитрием Медведевым и якобы от всего сообщества договаривался о снижении тарифов на "Платон".

Поэтому как-то советую этим ребятам быть осторожными, требовать и добиваться своих желаний по тарифам. И, конечно, хотелось бы напомнить, что если вы не интересуетесь политикой, политика заинтересуется вами потом. Нужно это учитывать. Сейчас неудачное время для перевозок, и понятно, почему они выступают. Рынок просел, зерно приходится вывозить просто с элеваторов, работы мало. Получается, что люди работают "в ноль". Плюс дорожает топливо. Я думаю, что "Платон" вскоре будет повышать свои тарифы. И может быть, люди все-таки будут выходить, протестовать и заявлять свои требования. Есть законопроект, который предусматривает установку рамок автоматического весового контроля. И обслуживать эти рамки будет та же система "Платон", которая продолжит зарабатывать на нас деньги. Конечно, люди недовольны, – говорит Сергей Айнбиндер.

Одна из самых масштабных забастовок водителей-дальнобойщиков в России началась в ноябре 2015 года. Водители выступали против введения системы взимания платы "Платон" за проезд по федеральным трассам для грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Один из владельцев системы "Платон" – Игорь Ротенберг, сын друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга. Изначально за проезд 12-тонных автомобилей по федеральным трассам планировалось брать 3,73 рубля за каждый километр. Но позднее правительство, во многом благодаря протестам дальнобойщиков, снизило стоимость до 1,53 рубля. В 2018 году тариф вырос до 2,15 рубля. Ожидается, что в июле 2019 года тариф на "Платон" будет проиндексирован и вновь вырастет. Штраф за неоплаченный проезд составляет 450 тыс. рублей за первое нарушение и 1 млн – за повторное.