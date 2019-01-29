Как Лукашенко «положил» цементную отрасль Беларуси 10 29.01.2019, 9:19

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Фото: «Радыё Свабода»

Что принесла «модернизация» цементным заводам.

С начала 2014 года на белорусский рынок хлынули сотни тысяч тонн цемента. В результате недальновидности наших «модернизаторов»-министров, недостаточной маркетинговой проработки рынка на перспективу, цементная отрасль Беларуси оказалась близка к банкротству, сообщает «Белсат».

В ноябре 2018 г. на совещании, посвященном повышению эффективности строительного комплекса, Лукашенко выразил недовольство тем, что модернизированные цементные заводы страны так и не смогли выйти на прибыльную работу с полной загрузкой.

«Суммарные убытки трех цементных заводов по сравнению с прошлым годом выросли более чем в два раза и составили Br220 млн. Задолженность по кредитам и займам – более $1 млрд», – констатировал Лукашенко.

По его словам, мощности по производству цемента были загружены на 70-80%, а импортного цемента в страну завезли почти 0,5 млн. тонн.

«Два года подряд заводы не могут обеспечить летний сезонный спрос на эту продукцию в розничной сети», – добавил он.

Спустя месяц после совещания в Минске Комитет госконтроля Могилевской области подтвердил выводы главы государства.

По словам бывшего сотрудника отдела экономики Кричевского райисполкома, модернизация кричевского цементного завода планировалась еще в 90-е годы прошлого века. У местных чиновников была идея построить новый завод в районе месторождения мела, близ деревни Коренец, своими силами и на белорусской технологической базе. Помешала политическая неразбериха в стране.

К идее модернизации цементной отрасли вернулись спустя пятнадцать лет. Судя по всему, основной подход заключался в наращивании объемов поставок на российский рынок, как это было в прежние времена. В Кричеве, к примеру, планировалось к 1,8 млн. тоннам цемента, производимым на старом заводе, добавить столько же – на новом.

Строительством нового завода занималась китайская компания, так как кредит на постройку был связанным. Завод удалось запустить только в августе 2013 года – Лукашенко своим указом пришлось переносить сроки ввода на год. Глава государства лично прилетал нажать кнопку пуска.

Знаменательная дата через месяц была омрачена скандалом – генеральный директор цементного завода Леонид Скоцкий (он же был руководителем инвестиционного проекта до своего назначения генеральным) был арестован за коррупционное преступление (взятки) и приговорен судом к девяти годам лишения свободы.

Пока строился новый завод в Кричевском районе, в европейской части России было построено несколько предприятий, входящих в компанию «Евроцемент групп». Эта компания диктует цены на цементном рынке. Не дремали и другие сопредельные страны. Уже с начала 2014 года на белорусский рынок хлынули сотни тысяч тонн цемента. Таким образом, в результате недальновидности наших «модернизаторов»-министров, недостаточной маркетинговой проработки рынка на перспективу, цементная отрасль Беларуси оказалась близка к банкротству.

Пришлось срочно предпринимать непопулярные шаги – в Кричеве, к примеру, к концу 2014 года остановили старый завод, производивший цемент так называемым «мокрым» способом. Его продукция оказалась неконкурентоспособной. Свыше 1100 рабочих и ИТР оказались «на улице». Далеко не всем удалось трудоустроиться на новый завод (на сайте исполкома указано, что численность работников в 2019 г. – 916 чел.).

В 2012 г. завод из унитарного предприятия был преобразован в открытое акционерное общество (правда, приобрести акции которого практически невозможно). В 2014 г. по инициативе тогдашнего председателя Могилевского облисполкома Петра Рудника и по согласованию с Лукашенко ОАО «Кричевцементношифер» вошло в состав холдинга «Белорусская цементная компания» с центром в Костюковичах. По словам П. Рудника, создание БЦК должно было ликвидировать ненужную конкуренцию между заводами в Кричеве и в Костюковичах, «сократить издержки и повысить финансово-экономические показатели». Генеральным директором компании был утвержден Владимир Киселев, первый заместитель председателя облисполкома.

Новая администрация завода предпринимала определенные шаги, чтобы снизить себестоимость продукции (использование торфобрикета вместо газа и угля), повысить ее качество, сохранить рынки сбыта даже путем поставок по демпинговым ценам, согласовать с «Евроцемент групп» цены и объемы продукции на экспорт; с другой – предприятие преследовали частые поломки, для ликвидации которых приходилось вызывать китайских специалистов, имели место серьезные аварии, рабочие писали жалобы и требовали объяснений по поводу сокращений и низких зарплат.

Но главное – и БЦК, и ОАО «Кричевцементношифер» так и не выбрались из убытков, вынуждая Совмин погашать взятые на модернизацию кредиты. Не помогли даже преференции, предоставленные с 2015 г. известным указом Лукашенко №235.

Цементный завод, недавний флагман экономики Кричева, к своему 85-летнему юбилею утратил свое былое лидерство в производственной и социальной сферах, кадровый потенциал, перестал быть топовым налогоплательщиком.

Бывший рабочий ОАО «Кричевцементношифер» Юрий, уволенный по причине «оптимизации» и вынужденный уехать в поисках работы в Польшу, в разговоре со мной высказал мнение, что завод стал заложником политических игр и некомпетентности руководства Беларуси, а также бесхребетной позиции местной администрации.