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«Завтра декрет о «тунеядцах» коснется и работающих белорусов»

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  • 29.01.2019, 9:36
  • 7,023
МАРИЯ ТАРАСЕНКО
Фото: facebook.com

Повышенная «коммуналка» - это только начало.

Жительница Гомеля Мария Тарасенко обратилась в профсоюз РЭП со смелой задачей: женщина намерена исключить себя из базы «тунеядцев», хотя формальные основания для этого у нее отсутствуют.

Мария – домохозяйка, которая помогает мужу в его собственной деятельности, и одновременно она – собственник жилья. Как говорит сама гомельчанка – «классический случай для тех, кто придумал новую версию декрета о «тунеядцах».

Тем не менее, женщина решительно настроена выиграть и доказать незаконность декрета №1. Как она собирается это сделать, Мария Тарасенко рассказала в интервью Charter97.org.

- Впервые «письмо счастья» вы получили в декабре 2016 года, но по состоянию здоровья не смогли участвовать в акциях протеста. Тем не менее – как вы восприняли новости о том, что белорусы протестуют по всей стране?

- Атмосфера того времени мне хорошо запомнилась. Меня впечатлило то, что люди решились на массовые уличные акции. Учитывая белорусский менталитет и «памяркоунасть», я была сильно удивлена и восхищена.

Но самое большое удивление я испытала благодаря нашим гомельчанам. Акции в Гомеле были одни из самых массовых – по отношению к количеству населения. На улицы действительно вышли несколько тысяч человек. В других регионах акции были более малочисленными, но приятно, что люди тоже проявили активность.

К сожалению, я тогда болела и следила за акциями в интернете, благодаря независимым СМИ. Как сейчас помню чувство гордости, которое меня охватило, когда я увидела колонну протестующих в Гомеле. В ее главе шли люди, которых я не побоюсь назвать гордостью нашего региона. Многие из них входят в независимый профсоюз РЭП, в который я тоже вступила.

Очень впечатлило, как люди выступали, как они эмоционально говорили о наболевшем, как пытались донести до властей накопившиеся проблемы. Люди всеми силами доказывали: все это – абсурдно, и в плане Конституции, и в плане здравого смысла. Помню, как я сама быдла возмущена: ну невозможно это – даже задумываться о том, чтобы брать с безработного человека какой-то налог.

Особенно учитывая нашу экономическую ситуацию, которая ухудшается с каждым месяцем. И тогда, в первый раз действительно удалось добиться того, что власти растерялись и взяли паузу.

Но, к сожалению, не надолго. И тут, я поняла, насколько тщательно они готовились ко второму изданию декрета. Власти начали наносить точечные удары.

Например, по мне: ведь я являюсь собственником квартиры. И буквально пару недель назад, 15 января, мне позвонили и сообщили, что я «нетродустроена», и поэтому администрация Железнодорожного района Гомеля уведомляет меня, что с 1 января 2019 года я буду платить за горячую воду в несколько раз больше.

- И какой была ваша реакция?

- У меня сразу возник вопрос: а с какой стати? Но я им ничего не говорила, а сразу начала искать возможность, решить этот вопрос другими способами. Не носить это в себе, не копить обиду и возмущаться на кухне, а действовать.

За помощью я обратилась в Гомельское отделение независимого профсоюза РЭП. Вместе с правозащитниками Леонидом Судаленко и Андреем Стрижаком мы составили жалобу на решение «тунеядской комиссии», действия которой ущемляют мои права и унижают мое достоинство.

Мы обратились в суд и изложили наше требование: чтобы комиссия указала, на основании каких законов ко мне применяются такие меры. Потому что такое решение «комиссии» противоречит и Конституции Беларуси, в частности статье 41, и международному праву, логике, здравому смыслу и законам Вселенной.

- А какой из вариантов декрета, по вашему мнению, представляет большую опасность для белорусов – №3 или №1?

- Самая подлая – это последняя версия декрета, которая начала действовать с этого года. Даже не помню, какие там цифры, 3 или 1. На самом деле, эта игра цифр применяются с одной целью – запутать граждан. Ведь посмотрите: декрет №3 официально не отменен, он был приостановлен, «повис в воздухе», но не утратил юридической силы. Где гарантия, что он снова не начнет действовать?

При этом сейчас изощренно, дотошно, начали действовать с помощью декрета №1. От «ковровых бомбардировок» перешли к точечным ударам – именно по собственникам квартир. Власти вычисляют тех, на кого можно наброситься, потом выбрасывают «списки тунеядцев» и смотрят: как это все пойдет? Сработает или не сработает? Смолчат или возмутятся?

Хитрость в том, чтобы сейчас действовать не массово, а исподтишка. Вроде бы ударили не по всем безработным, а по отдельным гражданам. Но это – разведка. Если увидят, что белорусы сидят тихо – списки начнут расширять.

- Юристы признают что формально у вас нет оснований для исключения из базы «тунеядцев». Как вы планируете доказать, что декрет №1 незаконный?

- Да, у меня нет детей или надела земли в деревне, чтобы обойти этот декрет. Я – классическая домохозяйка, хотя и с большим трудовым стажем до этого. Но отсутствие формальных оснований в незаконном декрете – не повод опускать руки и переставать бороться.

И мы будем бороться двумя способами – правовыми методами и оглаской.

Во-первых, я буду добиваться своей цели с правовой точки зрения. Мы изложили все доводы в пользу конституционной несостоятельности этого декрета.

Во-вторых, наше оружие в этой борьбе – информация в независимых СМИ. Чтобы всем людям – и тем, кто работает, и тем, кто не работает, стало понятно, что их ждет, если не сопротивляться.

Особенно тем, кто работает. Они думают: нас это не коснется, мы такие законопослушные со всех сторон.

А я всегда говорила и буду говорить: работающих декрет о «тунеядцах» тоже коснется. Поначалу – в непрямом смысле. Это означает и ущемление ваших прав на работе, и произвольное снижение заработной платы, и ухудшение условий труда, и самодурство начальства.

Из-за декрета о «тунеядцах» люди в Беларуси работают под очень страшным прессингом. Я сама когда работала и все это прекрасно знаю. Хорошо помню

эту систему, где отношения с подчиненными выстраиваются по формуле «я – начальник, ты – дурак».

Решительный момент настал. Белорусское общество не должно оставаться в стороне от проблемы «тунеядцев». А это – масштабная проблема. Это – ущемления прав части граждан Беларуси. Если смолчим сейчас – начнут ущемляться права остальных. Мне просто страшно подумать, что они предпримут в следующий раз. Потому что если власти не извлекут урока сейчас – они будут действовать еще жестче.

Второй вариант декрета – это прощупывание нас на способность противостоять. Они пробуют: что будет? А если ничего не будет в ответ – какие еще незаконные платежи введут? Для кого еще установят повышенные тарифы? Чьи еще права нарушат?

Пора прекращать возмущаться на кухнях или держать возмущение в себе. Надо сопротивляться максимально. Всем миром мы сможем противостоять этому.

- Вы сказали, что у вас есть опыт работы по найму. Что вы можете сказать о положении трудящихся в Беларуси?

- Я работала в швейном производстве. У меня более 10 лет стажа, причем на разных предприятиях, так что есть с чем сравнить: это и швейная фабрика «8 марта», и «Гомельчанка», и фабрика художественных изделий. На всех этих предприятиях я поработала.

И я хочу сказать: это было ужасно. Сколько было таких вопросов, когда несправедливость просто пронизывала все. Люди боятся потерять работу и начальство пользуется этим, чтобы навязать им кабальные условия. Это и сверхурочная работа, и просто дикие условия труда.

Возьмем хотя бы организацию рабочего места. Вы понимаете, что такое швея? У нее рабочий день в семь утра. Она до половины четвертого сидит, не отрываясь, за этой машиной. Она не просто сидит – у нее норма выработки, причем очень высокая.

От организации рабочего места напрямую зависит ее здоровье. А нам, извините за выражение, приходилось сидеть в таком хламе, что просто трудно найти слова. При этом мы работали, сидя на шатком стуле – а это смерть для позвоночника. Швея должна сидеть на специальном стуле-вертушке, она не должна перенапрягать спину. У нас был такой стул – один на весь цех в триста человек.

Мест для питания не выделялось: мы принимали пищу на рабочих местах, среди швейного полуфабриката. Я уже не говорю про отношения начальства и задержки зарплат. Все швейные предприятия в городе – убыточные. «Коминтерн» как шил по советским лекалам одежду, которая не налезает ни на кого – так и продолжает шить.

- Вы сказали – против декрета о «тунеядцах» надо действовать «всем миром». Как думаете – получится остановить действие его второй версии, как это было с первой?

- Солидарность – обязательное условие. Как иначе отстаивать свои права? Люди должны помогать друг другу, поддерживать, координировать действия. Независимо от того: работает человек или нет. Мы – одна нация, мы – белорусский народ.

Нельзя жить по принципу «моя хата с краю». Это все очень плохо заканчивается. Вот пожили так 20 лет – и посмотрите, что творится. Я была в Украине летом: как только начну рассказывать там о «тунеядцах», на меня смотрят, как на сумасшедшую. Наши соседи не понимают, как о таком можно даже говорить. Какой налог для безработных? Какая повышенная коммуналка? Там на это смотрят расширенными глазами. Так неужели опять смолчим и будем дальше погружаться в абсурд.

Нет, хватит: всем надо сейчас сплачиваться. И не перекладывать на других: мол меня это не коснется. Сегодня не коснется – а завтра коснется. Вы же понимаете, какой открывается соблазн для властей: сегодня люди не вышли против декрета – завтра можно поднимать тарифы в несколько раз и для других. Завтра декрет о «тунеядцах» коснется и работающих белорусов.

Людям очень просто навешают новые ярлыки: ты – «тунеядец», ты – пьяница, ты брови не так выщипываешь, у тебя – квартира слишком хорошая. Вот и повод для введения повышенных тарифов готов. И не только для тарифов – могут ввести любые налоги, полет для фантазии неограничен.

Как будет развиваться ситуация – я не могу сказать. Могу только предполагать, что нужно делать. Будем надеяться, что у нас получится отменить незаконный декрет. Мы на светлой стороне, добро все-таки побеждает зло.

Я хочу не только для себя добиться отмены включения в базу «тунеядцев» - я хочу, чтобы в Беларуси впредь никогда не было подобных баз, разделяющих людей на «чистых» и «нечистых». Будем бороться. А правительство пусть занимается экономикой, а не охотой на «тунеядцев». Глядишь, тогда и перестанет удивлять мир этим абсурдом.

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