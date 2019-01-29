«Денег много не бывает, а с нашими дорогами их нет никогда» 5 29.01.2019, 9:42

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Архивное фото kp.by

Куда уходит дорожный налог с каждой машины?

Пока обсуждение проекта указа "О платежах за участие в дорожном движении" немного сбавило свой накал и вошло в состояние стойкой ремиссии, самое время привнести в дискуссию немного цифр. Нет, речь пойдет не о тарифах для автомобилистов - их как раз новый документ не меняет принципиально, пишет abw.by.

Каждый автовладелец за последние годы, независимо от того, оплачивал он или не оплачивал госпошлину, примерно знает, сколько денег в качестве вклада в содержание дорог от него хочет государство. Спроси его, много это или мало, и ответ гарантированно будет "много".

Но, как бы странно это ни звучало, у проблемы есть и вторая "правда" - от тех, кто по долгу службы ремонтирует дороги и должен укладываться в жесткие рамки бюджета. Понять эту "правду" автомобилистам нелегко, но она имеет право быть высказанной и услышанной.

Сразу оговоримся, что для демонстрируемых расчетов мы взяли среднестатистический автомобиль весом 1,5-2 тонны. На сегодняшний день для него плата за участие в дорожном движении составляет 6 (шесть) базовых величин в год, или 153 рубля в денежном выражении.

А теперь загоним эту сумму в специальные комплексы "ПО дорожник" и "АРМ строителя". Оговоримся сразу, что значения получатся усредненные (взяты средние расстояния до объектов, без учета холостых пробегов и т.д.).

Итак, на автомобильных дорогах за 153 рубля можно:

- или заменить щиток дорожного знака (в нашем случае знак 2.4 "Уступи дорогу") - 4,3 шт.;

- или выполнить ямочный ремонт проезжей части - 4,7 кв.м;

- или спрофилировать покрытие гравийной дороги - 2 км;

- или очистить проезжую часть от снега - 30,6 км.

И тут пришло время открыть глаза многим автомобилистам и указать на главное заблуждение большинства: госпошлина за участие в дорожном движении на данные виды работ не используется. Аргумент здесь такой: очистка проезжей части от снега, устранение зимней скользкости, профилирование дорог и многое другое - это работы, влияющие на безопасность дорожного движения, но при этом никак не сказывающиеся на улучшении качества автомобильной дороги.

Собранные средства "транспортного налога" поступают в дорожный фонд и тратятся на строительство, эксплуатацию и ремонт дорог. Как известно, 50% дорожного сбора идет на республиканские дороги, 50% - на местные.

Посмотрим, что можно выполнить за 153 рубля по целевому использованию. К слову, возьмем не самые затратные работы.

В 2017 году общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в Беларуси составляла около 86,9 тыс. км: 15,9 тыс. км - республиканские дороги, 71 тыс. км - местные.

Для устройства слоя асфальтобетона толщиной 3,5 см (защитный слой) на одном километре (6000 кв.м) автомобильной дороги нужны средства 621 автомобилиста (на средства одного из них в данном случае устраивается 9,6 кв.м). Если бы за каждый из примерно трех миллионов зарегистрированных в Беларуси автомобилей платилась госпошлина, то внесенных денег хватило бы едва ли на 30 тысяч км, в реальности же не выходят и все 10 тысяч км.

Для устройства выравнивающего слоя из асфальтобетона с последующим устройством поверхностной обработки на одном километре автомобильной дороги нужны средства 512 автомобилистов (на средства одного - 11,4 кв.м).

А вот уже к этим затратам можно дополнительно приплюсовывать и те, что мы упоминали в начале материала, ведь при ремонтах нужно и знаки установить (обновить), и ямочный ремонт выполнить… Как говорится, денег много не бывает, а с нашими дорогами их нет никогда.

В ответ на такие цифры автомобилисты могут возразить, что не обязаны в одиночку нести бремя содержания дорог в стране, что у нас есть платные дороги, расписывается бюджет, сформированный за счет налогоплательщиков, и что дорогами пользуются даже те, у кого нет автомобиля.

Однако политика государства, судя по всему, пока направлена на увеличение сборов именно с автомобилистов. Ведь в данный момент рассматривается вариант, при котором в 2019 году 25% собранных средств дорожного налога будет направляться на развитие общереспубликанских автомобильных трасс, а остальное - на местные дороги.

И это, скорее всего, говорит о том, что с учетом ближайших изменений планируется вдвое повысить планку собираемости средств.