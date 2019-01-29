Николай Козлов: И с какого перепуга мы должны платить властям? 4 29.01.2019, 9:51

2,497

Архивное фото Вечерний Бобруйск

Политик раскритиковал новый закон о «массовых акциях».

Правительство Беларуси утвердило положение об оплате услуг по охране общественного порядка и расходов, связанных с медобслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия, пишет zautra.by.

Например, организатор оплачивает услуги отдела внутренних дел по охране общественного порядка так: 3 базовые величины (76,5 рубля) – для мероприятия с количеством участников до10 человек и 250 базовых величин (6375 рублей) – для мероприятия с количеством участников более 1000 человек.

Также оплачиваются услуги специализированных организаций с учетом расходов на зарплату, обязательных страховых взносов, налогов и сборов, предметов снабжения и материалов, в том числе лекарств.

«Логика властей — обездвижить экономической удавкой свободных людей»

Лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов отмечает, что конституционные права граждан можно ограничить разными способами.

— Запретами, арестами, фабрикацией дел. А можно, чтобы все цивилизованное человечество не показывало на нас пальцем, просто поставить такие расценки. Но нельзя забывать, что услуги оказывают не частные компании, а организации, которые содержатся на деньги налогоплательщиков, в том числе и тех, кто выходит на улицы, чтобы выразить свое мнение. Все эти милиционеры, медики – это их работа. И с какого перепуга мы должны платить этим людям еще раз, если мы им уже заплатили? Это выходит за рамки разумного. Это безобразие, — говорит политик.

По его мнению, демократические структуры должны просто договориться и отказаться платить.

— Если демократические организации потянут эти расходы один раз, то через месяц расценки еще больше вырастут. Логика действий власти понятна – обездвижить этой экономической удавкой демократическую общественность, просто свободных людей, — заявил Николай Козлов.

«Получается, что позволить себе протестовать могут только богатые»

Председатель Движения «За свободу» Юрий Губаревич убежден: просто государству очень нужны деньги.

— Если раньше режим Лукашенко сидел на российских дотациях, то после неудачных переговоров в Кремле в конце прошлого года он опять решил вернуться к старому излюбленному методу – запускать руки в карманы граждан Беларуси, — отмечает политик.

Под раздачу, по его мнению, попадут не только представители оппозиционных сил. Они-то, как правило, могут пойти на проведение несанкционированного мероприятия.

— Но введение таких расценок ограничивает конституционное право жителей Беларуси на проведение массовых мероприятий по любому поводу, будь то социальные протесты или требования справедливости, причем не только от властей, акции пострадавших вкладчиков, обманутых дольщиков при застройке, — подчеркивает Юрий Губаревич.

Таким образом, добавляет он, также дискриминируется та часть общества, которая не имеет денег.

— Получается, что позволить себе протестовать могут только богатые граждане, — обращает внимание политик.