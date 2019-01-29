Консул Венесуэлы в Майами признала Хуана Гуайдо президентом 29.01.2019, 9:56

Скриншот из видео

Скарлет Салазар призвала остальных дипломатов последовать ее примеру.

Венесуэльский консул в Майами Скарлет Салазар признала главу парламента Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. При этом она посоветовала другим представителям дипломатического корпуса Венесуэлы последовать ее примеру.

Салазар отметила, что приняла свое решение, следуя букве закона и конституции страны. Об этом дипломат рассказала в видеоролике, опубликованном в венесуэльских СМИ, сообщает портал Infobae.

#28Ene Scarleth Salazar, cónsul de Venezuela en Miami, #EEUU, informó que reconoce a @jguaido como presidente encargado del país y exhortó a los demás miembros diplomáticos venezolanos en el extranjero que se apaguen a la Constitución. #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/caLdP8zfDh — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 28 января 2019 г.

Также Салазар, более 18 лет проработавшая в Министерстве иностранных дел, подчеркнула, что поддержка Гуайдо отвечает ее «демократическим принципам». По словам Салазар, она будет продолжать оказывать в Майами консульские услуги венесуэльцам, проживающим во Флориде.

Заявление Салазар последовало на следующий день после того, как признал Гуайдо президентом военный атташе Венесуэлы в США Хосе Луис Сильва.