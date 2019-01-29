закрыть
29 января 2019, вторник, 11:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик предложил заменить минские соглашения новым документом

1
  • 29.01.2019, 9:59
  • 1,037
Мартин Сайдик
Фото: un.org

Стали известны подробности нового мирного плана по Донбассу.

Новый план мирного урегулирования на Донбассе, который должен прийти на смену Минским соглашениям, предполагает организацию совместной миссии ООН и ОБСЕ, а также создание Евросоюзом агентства по восстановлению региона. Об этом заявил специальный представитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик в интервью австрийской газете Kleine Zeitung.

«В течение последних лет мы увидели, что именно в минских договоренностях является не совсем четким. Важным моментом является то, что для реализации центрального элемента — проведения местных выборов — требуется помощь извне», — сказал он, подчеркнув, что организовать такие выборы может только ООН.

По его словам, новый план должны утвердить страны «Нормандской четверки» — Украина, Россия, Франция и Германия. Предварительный вариант соглашения был представлен на состоявшемся в декабре 2018 года в Милане заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции, которые «могли задавать вопросы и делать комментарии».


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»