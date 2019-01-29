Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик предложил заменить минские соглашения новым документом 1 29.01.2019, 9:59

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Мартин Сайдик

Фото: un.org

Стали известны подробности нового мирного плана по Донбассу.

Новый план мирного урегулирования на Донбассе, который должен прийти на смену Минским соглашениям, предполагает организацию совместной миссии ООН и ОБСЕ, а также создание Евросоюзом агентства по восстановлению региона. Об этом заявил специальный представитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик в интервью австрийской газете Kleine Zeitung.

«В течение последних лет мы увидели, что именно в минских договоренностях является не совсем четким. Важным моментом является то, что для реализации центрального элемента — проведения местных выборов — требуется помощь извне», — сказал он, подчеркнув, что организовать такие выборы может только ООН.

По его словам, новый план должны утвердить страны «Нормандской четверки» — Украина, Россия, Франция и Германия. Предварительный вариант соглашения был представлен на состоявшемся в декабре 2018 года в Милане заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции, которые «могли задавать вопросы и делать комментарии».