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«Не союзники»: в Сирии нарастает военный конфликт между Россией и Ираном

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  • 29.01.2019, 10:06
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Фото: Коммерсантъ

Борьба за господство на Ближнем Востоке между двумя государствами обострилась.

Весь январь на сирийском фронте разворачиваются неожиданные события: источники «Новой» сообщают об ожесточенных столкновениях, которые вспыхнули между различными подразделениями Сирийской арабской армии на фоне разделения зон влияния на подконтрольных правительству территориях Сирии.

В ходе одного из них, произошедшего 19 января в городе Сахль-Эль-Габ провинции Хама (на западе центральной Сирии, в 213 км к северу от Дамаска и в 46 км к северу от города Хомс), схлестнулись Четвертый корпус правительственной армии под командованием генерала Махера Асада, брата сирийского президента Башара Асада, и батальон Tiger force, воюющий под руководством генерала Сухейла Аль-Хасана в составе Пятого корпуса.

В битве с обеих сторон применялись танки, минометы и крупнокалиберные пулеметы. По данным, поступающим с места, потери с обеих сторон составили около 200 человек.

Эти инциденты — больше чем трения между командирами асадовской армии: так на поверхность выходит закулисное до сей поры противостояние между Ираном и Россией за контроль над Сирией.

Известно, что Четвертый корпус и лично Махер Асад пользуются поддержкой Ирана. Россия же делает ставку на генерала Аль-Хасана, он присутствует на многих протокольных фотографиях с российскими военными чинами, его подразделения часто прикрывают «вагнеровцы». Фактически Пятый корпус, состоящий из сирийских и ливанских добровольцев, подчиняется командованию российского штаба на авиабазе Хмеймим.

В результате битвы при Сахль-Эль-Габ Пятый корпус Сирийской арабской армии вытеснил противника из района, где российские войска имеют два стратегически важных наблюдательных пункта: к северу от Сахль-Эль-Габ, в городе Аль-Сукейлабия, и к югу, в местечке Айн-Рихан. Очевидно, россияне не собирались рисковать этими пунктами и уступать их иранцам.

Несмотря на то, что Россия и Иран вместе борются с террористическими группировками и поддерживают режим сирийского президента Башара Асада, неоднократно имели место случаи острых разногласий между ними. Самая болезненная точка — это безопасность Израиля, а также связанный с этим вопрос охраны границы Сирии с Ливаном. Иран считается главным спонсором ливанской вооруженной группировки «Хезболла» и самой страшной угрозой безопасности Израиля. Россия со своей стороны неоднократно демонстрировала поддержку Израилю в его противостоянии внешней угрозе.


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