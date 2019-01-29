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В Минске уволили таксистку, оскорбившую белорусский язык

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  • 29.01.2019, 10:12
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АРХИВНОЕ ФОТО BLISCH.BY

Инцидент произошел с водителем службы «Столица 135».

Астроном и фотограф Виктор Малыщиц стал участником не очень приятной ситуации, сообщает nn.by.

Его жена вызвала такси службы «Столица 135». Приехала женщина на большом белом «Форде». Только его жена успела сесть и стала объяснять, куда ехать, как водитель сразу перебила: «А что, у вас никто по-русски не разговаривает?» И на абсолютно спокойный ответ, что здесь действительно все шесть человек говорят по-белорусски, выдала: «Я белорусского языка на дух не переношу».

«Потом водитель начала придираться и хамить всю дорогу. Доколупалась к бабушке, которая не могла никак застегнуть ремень безопасности. Цеплялась к детям», - сообщил Виктор Малыщиц.

Виктор Малыщиц в обращении к службе такси написал:

— Вы же сами знаете, что репутация зарабатывается годами, а вот теряется в один момент. Поведение вашей мадам были приблизительно такими же, как у гипотетического таксиста из Москвы, который обзывает всех пассажиров ватниками и принципиально разговаривает с ними по-английски, открыто ненавидя русский язык. Причем знаете — таких людей изменить уже невозможно, единственный вариант — дать им работу, не связанную с общением с людьми.

В компании отреагировали на этот случай. С Малыщицем сегодня связались всеми возможными способами, оперативно проверили информацию, извинились и, чтобы исключить подобные случаи с этим таксистом, уволили ее.

«Поэтому хочу поблагодарить службу 135 за быструю реакцию, за желание идти навстречу, а также за белорусский язык коммуникации», — написал Малыщиц.


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