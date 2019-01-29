Помпео: Санкции США сохранят достояние Венесуэлы для народа 29.01.2019, 10:21

Майк Помпео

Америка изолирует диктатора Мадура от финансовых потоков.

США посредством санкций против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA планируют предотвратить дальнейшее разграбление активов и природных ресурсов Венесуэлы режимом Николаса Мадуро.

Как передает Интерфакс-Украина, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мадуро и его приспешники слишком долго использовали государственную PDVSA для контроля, манипулирования и кражи у венесуэльского народа, разрушая при этом компанию. Сегодняшний шаг не позволит Мадуро и другим коррумпированным участникам еще больше обогатиться за счет многострадального венесуэльского народа. Санкции позволят сохранить основу национального достояния Венесуэлы для народа и демократически избранного правительства", - говорится в распространенном госдепом сообщении.

Утверждается, что санкции в отношении PDVSA не направлены против народа Венесуэлы и не запрещают гуманитарную помощь, включая предоставление лекарств и медицинских изделий.

"Соединенные Штаты будут и впредь предпринимать конкретные и решительные действия против тех, кто выступает против мирного восстановления демократии в Венесуэле и служит своим собственным интересам, а не интересам венесуэльского народа", - говорится в заявлении Помпео.

Также утверждается, что США поддерживают временного президента Хуана Гуаидо, демократически избранную Национальную ассамблею и народ Венесуэлы, которые "мирным путем восстанавливают конституционный порядок в своей стране".

Ранее Минфин США ввел санкции против PDVSA - ее активы на сумму в $7 млрд будут заморожены. При этом, "дочка" компании, Citgo, сможет продолжить свою работу, если не будет передавать деньги PDVSA.