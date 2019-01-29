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Как белорусские банки обманывают клиентов

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  • Сергей Сацук, «Ежедневник»
  • 29.01.2019, 10:23
  • 3,780
Фото с сайта myfin.by

О деловой репутации мало кто заботится.

КГК ежегодно выявляет все новые и новые способы обмана белорусскими банками своих клиентов при выдаче кредитов. Но источник не иссякает. На службу обмана уже ставится сам обман, а банки даже не волнуются по поводу урона своей репутации.

Удивляет, как банки рьяно относятся к своей репутации даже в ситуациях, когда эта репутация вообще не подвергается никакому риску, и как они наплевательски относятся к ней, пытаясь всучить клиенту невыгодный кредит. Ну получится обмануть, вытянуть из человека лишние деньги, а дальше что? Рано или поздно тайное становится явным с соответствующими последствиям. Даже если в суд не обращаются, об удовлетворенности клиентов говорить все равно не приходится.

Я заметил, что среди людей становится все больше недовольных банками. Их объем растет почти соразмерно с объему выданных населению кредитов. По кредитной репутации, банки уже почти сравнялись микрофинансовыми организациями. Хотя объективно лучше иметь дело с банком, чем со всякими микро. Просто один негативный опыт с лихвой перекрывает 10 позитивных. Банкам следовало бы подумать об этом, но вот не думают.

На днях впервые в своей жизни пробовал оформить кредит. Сначала ради интереса обратился в микрофинансовую организацию, которая обещала быстро дать дешевые деньги. Тут все было ожидаемо: наобещали с три короба с минимумом документов.

Спрашиваю, какая процентная ставка.

- Вы не смотрите на ставку, смотрите на ежемесячный платеж. В банках предложат маленькую ставку, а ежемесячный платеж будет больше.

Я посмеялся и попросил прислать график ежемесячных платежей. Сработали оперативно, все четко расписано. Я не поленился сел и посчитал - получилось 28% годовых в долларах США. Сказал спасибо девушке и отправил заявки в несколько коммерческих банков. Выбрал самые уважаемые, с которыми давно имею дело по другим вопросам.

Сначала позвонили с банка, где у меня есть счет ИП. Хороший такой банк, с очень сильным айтишным подразделением, именно поэтому его и выбрал, когда открывал счет.

Девушка с милым голосом поинтересовалась моими доходами и быстро сообщила не только сумму кредита, который банк может выдать, но и размер ежемесячных платежей.

- А какой процент по кредиту? - спрашиваю я в ответ.

- Вы не смотрите на проценты, вы смотрите на размер ежемесячных платежей. Другие банки выдают под низкие проценты, но платежи даже больше получаются, - отвечает девушка.

Я сначала даже ушам не поверил. Я ведь прекрасно понимаю, что девушка действует и говорит строго по утвержденному алгоритму. И тут вдруг оказалось, что у большого уважаемого банка алгоритм такой же, как у микрофинансовой организации. Для меня это было открытием. Девушка еще попыталась огласить размер ежемесячных платежей, но я ее прервал и потребовал назвать процент. Оказалось, что 29% годовых сначала, а потом и вовсе 30%. При этом на мое резонное замечание, что ставка какая-то нереальная, что сейчас выдают кредиты под 16% годовых, девушка заявила, что меня просто обманывают, что на самом деле другие банки используют скрытые платежи. То есть меня пытались обмануть убеждая в том, что меня обманывают в других банках. Я опять сказал спасибо за "заманчивое" предложение и повесил трубку. И тут позвонили из еще одного уважаемого банка, который я считал одним из лучших в Беларуси.

После того, как девушка огласила сумму, на которую я могу рассчитывать, и размер ежемесячных платежей, я попросил назвать процент по кредиту. И опять услышал все тот же алгоритм заготовленных ответов, который слышал ранее: "Вы не смотрите на проценты, вы смотрите на размер ежемесячных платежей, другие банки..."

Я опять отказался от заманчивого предложения и нашел в интернете предложение потребительского кредита под 16,1% годовых. Собрал документы и отправился в банк вместе с поручителем. Женщина, которая меня обслуживала, узнала, какую сумму я хочу получить, и быстро подсчитала, какие у меня будут ежемесячные платежи. Все было правильно - те самые заявленные 16,1%, никакого обмана.

В моих глазах, думаю, что и в глазах других потребителей, количество банков, которым сегодня можно доверять при выборе кредитов, существенно сократилось. Даже если сравнивать с ситуацией, которая еще была год назад. Радует, что есть еще и честные предложения по кредитам. Вот только найти такое среди множества других становится все труднее и труднее.

Я не могу понять откуда берутся 29-30% годовых по потребительским кредитам, при нынешнем уровне инфляции? Почему клиенты заманиваются рекламными лозунгами типа: "Всего 3 рубля в месяц за каждые 100 рублей"? Это расчет на магию цифр, или на то, что 3 рубля ежемесячных платежей не способны испугать даже нищих и поэтому никто считать не станет? А как же ваша репутация, уважаемые банки?

Опять же берем кредитные условия, на которые опять же не так давно обращал внимание КГК. Он указывал, что белорусские банки применяют к заемщикам слишком много санкций: штрафов, неустоек, пеней и т.д. Хотя в той же России уже давно ввели ограничение не только на размер санкций, но и на их количество.

КГК уже внес соответствующее предложение в Нацбанк, но решение еще не принято. Между тем, если банки так заботятся о своей репутации, что им мешает самим ограничить размер и количество различных санкций? Но вот берем первый же кредитный договор и читаем. Тут вам и повышенные проценты за просрочку, и штраф за каждый факт нарушения независимо от его тяжести, и пеня 0,1% за каждый день просрочки. Понятно желание банков заработать и компенсировать возможные риски, но ведь понятие меры еще никто не отменял. А если не знать этой меры, то о какой репутации можно тогда говорить?

Сергей Сацук, «Ежедневник»


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