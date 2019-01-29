Ученые раскрыли секреты долголетия людей 29.01.2019, 10:44

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По мнению ученых, генетика составляет лишь 10 процентов среди факторов, влияющих на долголетие.

Исследования ученых показали, что гены могут указать на возможность достижения долголетия человеком лишь в 10 процентах случаев. В остальном же существует целый ряд факторов, влияющих на возможность дожить до глубокой старости, пишет orthodox.od.ua.

Ученые заявили, что во многом на продолжительность жизни человека влияет его питание. Люди с высоким уровнем дохода могут позволить себе приобретение качественных продуктов и оплату качественных медицинских услуг. Поэтому среди богатых нередко встречаются долгожители.

Немаловажными факторами признаны умственная и физическая активность. При умеренных физических нагрузках укрепляется иммунитет, а также замедляются процессы старения в организме. Умственная деятельность способствует улучшению когнитивных функций мозга и держит орган в тонусе.

Также, согласно исследованию, продолжительность жизни увеличивается при наличии любимого человека. Семейные люди живут дольше, чем одинокие в силу того, что они реже испытывают стресс.

Ученые добавили, что оптимисты живут дольше пессимистов, так как первые реже сталкиваются с депрессией, которая может стать причиной усугубления хронических болезней.