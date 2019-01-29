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Тайная армия РФ: как в Украине разбили ЧВК Вагнера

  • 29.01.2019, 10:54
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Обломки Т-72Б вагнеровцев
Фото: Цензор.нет

В 2015-м украинские военные разгромили элитных наемников Путина у основания дебальцевского плацдарма.

Четыре года назад под Дебальцево украинские войска разгромили частную армию Путина – ЧВК Вагнера. Сегодня эти наемники известны всему миру из-за участия в сирийской войне. У Украины есть доказательства, что частная армия активно вела бои и в Донбассе. Записи, собранные и опубликованные СБУ, проанализировало издание Цензор.нет, воссоздав ход боя.

LIGA.net публикует короткий пересказ материала о событиях 2015-го.

Подготовка

ЧВК Вагнера перебросили в Донбасс в числе первых. Во главе армии – Дмитрий Уткин, которого связывают с главой РФ Владимиром Путиным.

Вагнеровец получал 180 тыс руб в месяц (более $2,5 тыс - ред.) – огромные деньги для наемников, и на отбор стояли очереди опытных бойцов. Тщательную подготовку они проходили на базе 10-й бригады спецназ ВС РФ в Молькино Краснодарского края, рассказал Е.Ботвиньев, лично воевавший с Уткиным против Украины.

Состав ударной группы - 4 танка Т-72, 10 бронеавтомобилей КАМАЗ "Дозор", 1 бронеавтомобиль ГАЗ "Водник", 1 БМП-2, 1 БМП-1, 2 МТЛБ с ЗУ-23, 1 "Урал" с ЗУ-23, 9 грузовых машин "Урал" и "КАМАЗ" с пехотой, до 150 человек личного состава.

28 января ВС РФ во главе с генерал-майором Евгением Никифоровым планировали прорвать цепочку украинских опорных пунктов у основания дебальцевского плацдарма – опорный пункт "Сергей" и окружить ВСУ (около 3,5 тыс военных). Никифоров надеялся на эффект внезапности и своих лучших бойцов – вагнеровцев.

Следуя легенде "ихтамнет", ЧВК именовали как "отдельный разведывательный батальон 2-го корпуса ЛНР".

План атаки был получен утром перед боем. На маршруте движения армии Уткина расположились другие российские военные. Никифоров в телефонном разговоре просил командира ЧВК "не шмальнуть в задницу своих", но о том, чтобы отправить подкрепление для вагнеровцев речь не шла.

"Я уже … тут получаю"

Следующий радиоперехват СБУ – уже от 28 января, после боя. Уткин рассказывает о потерях:

Уткин: Я уже … тут получаю, Евгений Валерьевич! У меня тут потери идут!…

Никифоров: - Отходи, отходи!

Майор Олег Баркатов о подготовке к бою: "25 января 2015-го нас подняли по тревоге, скомплектовали ротно-тактическую группу – это моя танковая рота в составе 7 машин, и пехота – несколько БТРов… Доехало до фронта шесть танков… Мои два танка прибыли на "Серегу" 27 января, за день до боя. Мы увидели там пустоту. Там на карте вроде как посадки нарисованы – а оказалось высота, бугорок типа скифской могилы, сбитая высоковольтная вышка ЛЭП, наши капониры и все".

Однако в целом, по его словам, позиция была удобная для обороны. На пункте стояли еще два танка 17-й танковой бригады, но их держали на передовой "как пугала" - давно вышли из строя. Кроме того, у пехоты было две БМП и около 20 человек личного состава.

"Так что до нашего приезда российское командование вполне могло рассчитывать на успех лобовой атаки крупными силами… У нас снабжения боеприпасами не было, но помогли россияне. За опорным пунктом мы обнаружили два "Урала" российских с танковыми осколочно-фугасными снарядами, которые пехота на "Сереге" "отжала". Они заблудились, и нам на всю операцию снарядов хватило… Плюс на опорнике "Валера" мои бойцы раздерибанили подбитый 25 января российский Т-72…", - рассказал Баркатов.

28 января 2015-го началось с обстрела."У них как по часам: в 5:30 залп "Града" и потом пошло… Движение началось примерно в 15 часов". По мнению майора, противник не учел наличия танков у ВСУ.

"Бой был коротким. Кстати, я не потерял ни одного танка моей роты в Дебальцево, вывез все машины в Башкировку, мы все отремонтироваи", - резюмировал украинский военный.

Экипаж после боя. Слева - наводчик Роман Рашавец, в центре Олег Баркатов, справа Виталий Борщ (фото - Цензор.нет)

"Для всех нас это был первый бой"

В тот день на опорном пункте бой приняли 27 человек: 15 пехотинцев, 9 танкистов, экипаж МТЛБ.

"Для всех нас это был первый бой с противником на ближней дистанции, первая танковая атака", - сказал командир взвода 128-й бригады капитан Сергей Альберт, командир опорного пункта "Сергей".

После обстрела "Градом" – тишина. "И тут, как в голливудском кино, на меня из тумана выезжает колонна. Мы открыли огонь, я запросил артиллерию. Пехота противника начала высаживаться в посадке, их танки вступили в бой с нашими. Посадку мы неплохо заминировали растяжками. Перед нами было установлено минное поле нашими саперами, но колонна до него не дошла, их расстреляли раньше. В общем, атака у них полностью провалилась", - рассказал Сергей Альберт.

ЧВК Вагнера начали отход.

В бою на "Сергее" было уничтожено минимум 14 наемников и еще 20 российских военных 2-го батальона 4-й бригады, которые могли оказать поддержку вагнеровцам.

Труп обгоревшего вагнеровца, брошенного на поле боя (фото - Цензор.нет)

Уничтожены два танка Т-72, еще один – подбит; две разведывательно-дозорных машины КАМАЗ-43269 "Дозор" еще одна, предположительно подбита и эвакуирована; два грузовика "Урал"; один грузовик "КАМАЗ"; одна МТЛБ с зенитной установкой ЗУ-23.


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