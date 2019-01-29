Почему инвесторы не верят Лукашенко? 2 29.01.2019, 10:57

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Иллюстрационное фото

Власти заняты имитацией бурной деятельности.

На прошлой неделе Госкомимущество опубликовало перечень предприятий, часть госдоли в которых планируется приватизировать в 2019 году. В списке 23 открытых акционерных обществ, среди которых есть как небольшие предприятия, так и флагманы промышленности, пишет «Завтра твоей страны».

Процесс важнее результата

— Государство далеко не в первый раз составляет списки предприятий, которые хотело бы продать, но из года в год это не приносит никаких результатов, — напоминает экономист Лев Марголин.

Так произойдет и в этот раз, уверен эксперт. Ведь несмотря на ухудшение экономического положения этих предприятий, падения выручки и объемов продаж, а также роста убытков, государство не изменило цены и инвестиционные требования к покупателям. Акции Гомсельмаша, например, предлагаются потенциальному инвестору с условием инвестировать не менее 500 млн долларов.

— Это совершенно неадекватные требования, особенно с учетом того, что государство собирается сохранить контроль над предприятием, — убежден Лев Марголин.

— Есть Международный валютный фонд и другие международные кредиторы, которые требуют от государства избавиться от проблемных активов и приватизировать убыточные предприятия. Составление таких списков дает основание говорить — мы готовы продавать целых 23 предприятия, в том числе очень крупные заводы, но покупателей нет. Идет такая имитация бурной деятельности, которая позволяет сохранить статус-кво, — считает Лев Марголин.

— Денег у государства на дотации убыточных предприятий с каждым годом все меньше, а тенденций к выздоровлению они не показывают. Через несколько лет эти предприятия просто умрут естественной смертью, — говорит Лев Марголин.