Хуан Гуайдо обсудил с Трапом выход из гуманитарного кризиса в Венесуэле
- 29.01.2019, 11:09
Временный президент Венесуэлы общался и с другими президентами региона.
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны, заявил, что контактировал с президентом США Дональдом Трампом.
В интервью испаноязычному телеканалу CNN он рассказал, что общался с Трампом и "другими президентами региона", пишет "Новое время".
"Основное внимание было уделено путям выхода из гуманитарного кризиса в Венесуэле", сказал Гуайдо.
На вопрос обсуждали ли они с Трампом возможность военного решения ситуации в Венесуэле, Гуайдо ответил, что сосредоточен "на людях, которые находятся в чрезвычайной гуманитарной ситуации".