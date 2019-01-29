Хуан Гуайдо обсудил с Трапом выход из гуманитарного кризиса в Венесуэле 29.01.2019, 11:09

Хуан Гуайдо

Фото: Zuma / TASS

Временный президент Венесуэлы общался и с другими президентами региона.

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны, заявил, что контактировал с президентом США Дональдом Трампом.

В интервью испаноязычному телеканалу CNN он рассказал, что общался с Трампом и "другими президентами региона", пишет "Новое время".

"Основное внимание было уделено путям выхода из гуманитарного кризиса в Венесуэле", сказал Гуайдо.

На вопрос обсуждали ли они с Трампом возможность военного решения ситуации в Венесуэле, Гуайдо ответил, что сосредоточен "на людях, которые находятся в чрезвычайной гуманитарной ситуации".