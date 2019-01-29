Фотофакт: «Тунеядцам» Слуцка приходят «письма счастья» 29.01.2019, 11:20

Письмо пришло случчанке, которая уже восемь лет живет за границей.

Пенсионерка Ирина рассказала, что такое «письмо счастья» от «тунеядской комиссии» для её дочери пришло на её адрес уже второй раз. Первый раз письмо просто сбросили в почтовый ящик, а второй — его принесла почтальон и вручила под роспись, пишет kurjer.info.

Дочь Ирины уже восемь лет живёт вместе с сыном и работает за границей, домой она ни разу не приезжала, хотя является гражданкой Беларуси и прописана в квартире матери.

После получения первого извещения Ирина позвонила по указанному телефону и объяснила, что дочь работает не официально, поэтому прислать справку или его копию трудового договора, не имеет возможности.

Женщине сказали, что в таком случае ей самой придётся оплачивать полностью за дочь и её сына по полной с 1 января 2019 года за горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года — 100% за теплоснабжение.