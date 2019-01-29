По уровню восприятия коррупции Россия сравнялась с Папуа-Новой Гвинеей 29.01.2019, 11:17

Transparency International опубликовало новое исследование.

В прошлом году Россия опустилась на одну позицию в рейтинге стран по восприятию коррупции и заняла 138 место, набрав одинаковое количество баллов — 28 из 100 — с Папуа-Новой Гвинеей, Ливаном, Ираном, Гвинеей и Мексикой, сообщается в исследовании Transparency International. Чем меньше баллов — тем более страна закоррумпирована

Из таблицы ясно, что с 2015 по 2017 года уровень восприятия коррупции в России не менялся и составлял 29 баллов, однако в 2018 году опустился. Эксперты отметили, что в группе стран СНГ не хватает политической воли и политических свобод.

Самый низкий уровень восприятия коррупции в Дании (88 баллов), Новой Зеландии (87 баллов), Финляндии, Швеции, Швейцарии и Сингапуре (по 85 баллов). Самые коррумпированные, по данным исследования, — Сомали (10 баллов), Сирия и Южный Судан (13 баллов).

Transparency International составляет индекс восприятия коррупции в странах с 1995 года. В опросах, по которым выводится рейтинг, участвуют эксперты и бизнесмены из 180 стран и территорий.