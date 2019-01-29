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Джон Болтон: США лишат Мадуро источников дохода

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  • 29.01.2019, 11:31
Джон Болтон

Кроме «нефтяных санкций», Вашингтон использует и другие пути.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон продолжает искать возможности для лишения правительства республики источников дохода, сообщает nv.ua.

"Мы продолжаем искать все пути, чтобы отрезать нелегитимный режим Мадуро от источников дохода, а также обеспечить временного президента Гуаидо и народ Венесуэлы ресурсами и поддержкой, в которых они нуждаются, чтобы вернуть демократию в Венесуэлу», - написал он в Twitter.

Ранее Минфин США ввел санкции против PDVSA - ее активы на сумму в $7 млрд будут заморожены. При этом "дочка" компании, Citgo, сможет продолжить свою работу, если не будет передавать деньги PDVSA.


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