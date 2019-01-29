Джон Болтон: США лишат Мадуро источников дохода 1 29.01.2019, 11:31

Джон Болтон

Кроме «нефтяных санкций», Вашингтон использует и другие пути.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон продолжает искать возможности для лишения правительства республики источников дохода, сообщает nv.ua.

"Мы продолжаем искать все пути, чтобы отрезать нелегитимный режим Мадуро от источников дохода, а также обеспечить временного президента Гуаидо и народ Венесуэлы ресурсами и поддержкой, в которых они нуждаются, чтобы вернуть демократию в Венесуэлу», - написал он в Twitter.

We continue to pursue all paths to disconnect the illegitimate Maduro regime from its sources of revenue and ensure that interim President Guaido and the Venezuelan people have the resources and support they need to bring democracy back to Venezuela. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 29 января 2019 г.

Ранее Минфин США ввел санкции против PDVSA - ее активы на сумму в $7 млрд будут заморожены. При этом "дочка" компании, Citgo, сможет продолжить свою работу, если не будет передавать деньги PDVSA.