Роман Граборенко подписал контракт с чешским клубом «Литвинов»
- 29.01.2019, 11:34
Белорусский хоккеист хорошо зарекомендовал себя во время просмотра.
Белорусский защитник Роман Граборенко подписал полноценный контракт с ХК «Литвинов», сообщает «Трибуна» cо ссылкой на пресс-службу клуба.
«Роман подтвердил прогнозы, с которыми мы приглашали его на просмотр», – отметил генеральный менеджер клуба Иржи Шлегр.
Напомним, что в составе «Литвинова» белорусский защитник провел девять матчей, отметился двумя результативными передачами и заработал показатель «0» по «плюс/минус», проводя на льду в среднем более 23 минут.