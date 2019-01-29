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Роман Граборенко подписал контракт с чешским клубом «Литвинов»

  • 29.01.2019, 11:34
Роман Граборенко
Фото: pressball.by

Белорусский хоккеист хорошо зарекомендовал себя во время просмотра.

Белорусский защитник Роман Граборенко подписал полноценный контракт с ХК «Литвинов», сообщает «Трибуна» cо ссылкой на пресс-службу клуба.

«Роман подтвердил прогнозы, с которыми мы приглашали его на просмотр», – отметил генеральный менеджер клуба Иржи Шлегр.

Напомним, что в составе «Литвинова» белорусский защитник провел девять матчей, отметился двумя результативными передачами и заработал показатель «0» по «плюс/минус», проводя на льду в среднем более 23 минут.


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