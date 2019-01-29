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В Дубае будут готовить «космический» кофе

  • 29.01.2019, 11:40
иллюстрационное фото

Зерна будут равномерно обжариваться в условиях невесомости.

Предприниматели из ОАЭ придумали необычную печь печь для обжарки кофейных зерен в  космической капсуле, пишет «Вокруг света».

В земных условиях кофейные бобы соприкасаются с раскаленной жаровней, из-за чего часто подгорают и трескаются. Но в космосе, благодаря невесомости, они будут свободно плавать внутри капсулы и равномерно обжариваться, приобретая совершенный вкус и аромат.

Капсула, вмещающая около 300 килограммов кофейных зерен, будет подниматься на высоту 200 километров. Двадцатиминутная обжарка зерен будет происходить при повторном входе корабля в земную атмосферу, когда капсула будет разогреваться до 200°C.

Предприниматели уже обсуждают свою идею с несколькими частными космическими компаниями, такими как Rocket Lab и Blue Origins. Первый запуск планируется в следующем году.  Цена чашки космического кофе пока неизвестна.


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