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Сельчанин добился наказания участковых

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  • 29.01.2019, 11:55
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Иван Афанасик

Непосредственное и областное начальство пытались их выгородить.

Житель деревни Малая Своротва Иван Афанасик добился наказания участковых Барановичского РОВД Сергея Верши и Виталия Романюка, передает «Радыё Рацыя».

Как сообщили из Барановичской прокуратуры, участковые лишены месячных премий за волокиту по делу избиения «новыми» белорусами Афанасика, но этого наказания недостаточно для людей в погонах. Непосредственное начальство и областное пыталась их выгородить, говорит Иван Афанасик:

- Я с ними по данному вопросу с июля веду переписку, обращался даже в УВД Брестского облисполкома. Они перебросили в РОВД, дали ответ, что вроде бы не усматривается в их действиях правонарушение. Насколько мне известно, один и второй раз замечены в совершении подобного. Люди удивляются, как таковых еще там держат.

Ивану Афанасику неоднократно пришлось обращаться в Барановичскую прокуратуру. И только после обращения в независимые СМИ и озвучивания его проблемы, он вскоре получил более-менее удовлетворительный ответ из прокуратуры. Афанасик уверен, что это не совпадение.


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