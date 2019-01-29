Все по разнарядке 6 Виктор Горбачев

29.01.2019, 12:07

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Виктор Горбачев

Власть настолько далека от народа и кладбищ, что не знает реальной ситуации?

А вы как хотели? Все по разнарядке. По приказу и желанию верхов. Можно и больше и длиннее пожить. Хочется же. Тут главное что? Наобещать, красиво написать и озвучить. Ну, а пока, получите 75 годков. Думаю, этому каждый рад будет.

Ах, о чем это я? О постановлении совета министров Беларуси № 45 от 22 января. Свеженькое. Прям с печи и на стол. На всеобщее обозрение и очередное одобрение. Ибо оно «о важнейших целевых показателях заказчиков государственных программ на 2019 год».

Власть утверждает много хороших показателей на этот год. Даже очень хороших. Всю заботу властей о простом гражданине и человеке нашей страны для жизни вы увидите в этом постановление. Глубже вникайте, читайте и осознавайте.

Вот оно, счастье-то! Лет двадцать уже как обещали, обещают и продолжают обещать среднюю зарплату в 500 вражеских. Из года в год одно и то же говорят. Прям как полет в космос на своем космическом корабле обсасывают. И вот национальный статистический комитет страны утверждает, что уже достигли этой цифры, идем на опережение. Типа, номинальная средняя заработная плата работников по стране за декабрь 2018 года уже достигла отметки в 1115 рублей и даже 30 копеек! Как говорится, обещанного лет двадцать ждут. Дождались!

Но я о другом. О 75-ти годах. Каждому. В этом постановлении есть пунктик: ожидаемая средняя продолжительность жизни — 75 лет. Так что до 29 января следующего года надо будет по всем утвержденным показателям отчитаться. Где успехи — где проколы. И по этим годам тоже. Ждемс.

Я, конечно, все понимаю. Но все же, если про 500 вражеских можно рапортовать и утверждать, мол, достигли, то про 75 лет жизни, в среднем и каждому — извольте. Не настолько же мы идиоты? Или власть и чиновники настолько далеки от народа и кладбищ, что не знают реальной ситуации?

А может, они живут в своем мире? Где 75 — это без проблем и норма. Сори, но иногда все же стоит посещать места захоронений родных и близких, соседей и друзей. И, может, в их тиши и писать эти постановления.

Только прежде чем утверждать о средних 75 годах да планы строить, стоит на таблички смотреть. Чтобы видеть, до каких лет белорус нынче доживает.

И понять, что на медицину следовало бы выделять из бюджета страны побольше. Чтобы эти 75 стали реальностью.

Для справки. Население Беларуси в 1994 году составляло 10 миллионов 230 тысяч, а сегодня — 9 миллионов 490 тысяч. О как! А так, да — жить будем дольше. По программным показателям. По плану. При этом нас будет меньше.

Чудеса, однако.

Виктор Горбачев, «Салiдарнасць»