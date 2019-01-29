Беларусь опустилась на 70-е место по уровню восприятия коррупции 1 29.01.2019, 12:29

Наша страна разделила позицию с Ямайкой и Соломоновыми островами.

Беларусь опустилась на 70-е место с 68-го год назад в Индексе восприятия коррупции за 2018 год, оставшись с теми же итоговыми 44 баллами и разделив позицию с Ямайкой и Соломоновыми островами. Об этом сообщает международное движение по противодействию коррупции Transparency International, пишет tut.by.

Лидеры индекса последних нескольких лет поменялись местами, Дания (88 баллов) обошла Новую Зеландию (87 баллов), за ними следуют Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария (по 85 баллов). Замыкают рейтинг Сомали (10 баллов) и Сирия (13 баллов).

Россия в рейтинге опустилась на 138-е место, набрав 28 баллов, Украина поднялась на 120-е с 32 баллами, год назад страны делили 130−135 места. Польша занимает 36-е место, Литва — 38-е, Латвия — 41-е.

Индекс восприятия коррупции показывает, что продолжающееся неосуществление большинством стран действенных мер по установлению значительного контроля над коррупцией способствует кризису демократии во всем мире.

Рейтинг измеряет индекс восприятия коррупции в государственном секторе 180 государств и ранжируется в баллах по шкале от 0 (серьезно коррумпированное) до 100 (полное отсутствие коррупции). Согласно методологии рейтинга, нулевое значение в индексе соответствует максимально возможному уровню коррупции, сотня — минимальному. Transparency составляет свой индекс, используя регулярно публикуемые исследования ряда международных организаций — Всемирного банка, Freedom House, фонда Bertelsmann и других. Каждое из этих исследований анализирует отдельный аспект: инвестиционные риски, свободу слова, уровень жизни, сложность ведения бизнеса, но все они так или иначе затрагивают вопросы коррупции.