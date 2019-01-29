«Если Путин завтра умрет» 29.01.2019, 12:40

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Как Мадуро попал в ловушку.

Об отношениях Кремля и Каракаса в эфире «Эхо Москвы» рассуждает профессор финансов IE Business School в Мадриде Максим Миронов.

- Москва, как это представляется, поддерживает действующую власть в лице Николаса Мадуро или это иллюзия?

- Ну, конечно, они поддерживают. Что значит иллюзия? Мадуро регулярно приезжает в Москву. Вот последний раз был месяц назад, в декабре. Ему регулярно отправляют эшелоны бабла по всем каналам, не только на уровне госкредитов. Там оружие на 11 миллиардов долларов, по-моему, поставили ему, нефть закупают. Причем вначале «Роснефть» проплачивает ее, потом закупает. Зачем нужна «Роснефти» такая схема, непонятно. Но, очевидно, что это помощь Мадуро. Поэтому это никакая не эфемерная, а абсолютно реальная финансовая помощь, наверное. Один из крупнейших получателей российских денег. Туда намного больше, чем в Сирию или куда-то идет. Это реальная помощь.

- А что, родство душ такое? Зачем это нужно Москве?

- Есть опять же несколько причин. Первое: это действительно родство душ. Потому что Путину нужно создавать некоторый кружок по интересам таких полусумасшедших диктаторов, которые доводят свои страны до полностью убитого состояния. Он говорит: «Нет, я не один такой. Есть же еще хуже чувачки». И все наши друзья. То есть ты не можешь быть одним в мире диктатором, иначе ты не будешь диктатором очень быстро. Тебя нужна группа такая. Все должны вместе держаться и обороняться. Это первая причина.

Вторая причина: намного проще воровать деньги, если ты их отгружаешь миллиардами таким мутным людям. Потому что понятно, что вот отправили 10 миллиардов. Сколько дошло? Сечин отправляет 6 миллиардов нефтяной компании Венесуэлы. Сколько дошло до этой компании, сколько осталось у Сечина, никто не знает — сколько там процент отката? Мы знаем только, что вот недавно в Штатах осудили главу казначейства, и он признал, что он больше миллиарда долларов взяток взял. Так это глава казначейства, это не самый высокий человек в иерархии.

Это очень удобно. 17 миллиардов отправил, по-братски поделили — тебе яхта, мне яхта, — а Венесуэле долги, которые все равно спишутся.

- А насколько Николас Мадуро является продолжателем идей Чавеса, насколько живы сегодня там эти идеи «боливарианской революции»? И в целом поговаривают, что и сегодня вряд ли можно его называть диктатором, потому что он не самостоятельная фигура, за которой стоят другие персонажи. Что вы на этот счет знаете?

- Вот знаете, есть Владимир Путин, и рано или поздно он умрет. Скорее, позже, чем Чавес, потому что у Чавеса был рак, и он умер в довольно молодом возрасте по нынешним меркам. И у него был помощник, бывший водитель, который стал наследником. И он и по харизме, и по человеческим качествам — небо и земля. Если Путин завтра коньки отбросит, и кто-нибудь пойдет вместо него — Медведев и так далее, — ну, он не сможет так убедительно рассказывать про то, что мы встали с колен, про то, что кругом враги и всё остальное. Просто не сможет. И, естественно, популярность будет быстро падать.

Вот Мадуро попал в такую ловушку. То есть Чавес — это был просто мастер такой демагогии. Он вел по 7, по 8 часов прямые эфиры, его любил народ. А Мадуро просто не может так, поэтому его популярность падает. Это просто личные качества.