Родителей будут штрафовать за детей-курильщиков 11 29.01.2019, 12:41

2,487

Новые правила введены декретом Лукашенко.

Министерство внутренних дел Беларуси разъяснило новые правила, связанные с табачными изделиями и электронными сигаретами, которые были введены декретом Лукашенко, передает «Радыё Свабода».

Родителей, чьих детей до 16 лет поймают за курением, теперь могут оштрафовать по ст. 9.4 КоАП ( «неисполнение обязанности воспитания детей») на сумму до 10 базовых величин (255 рублей), пишет МВД.

С комментария на сайте МВД не понятно, штрафовать будут только тогда, когда ребенок курит в неположенных местах, или в любом месте. Но статья КоАП предусматривает ответственность для родителей только тогда, когда ребенок совершает действие, которое имеет признаки административного правонарушения, а правонарушением считается только курение в запрещенных местах (это ст. 17.9 КоАП РБ). Такая норма была и до «антитабачного» декрета.

Декрет увеличил количество мест, где за курение будут штрафовать. Теперь курить нельзя во вспомогательных помещениях жилых домов (общих коридорах, лестницах и др.), Лифтах, рабочих местах в помещениях, подземных переходах, остановках общественного транспорта и в самом общественном транспорте, на территории спортивно-оздоровительных лагерей, в учреждениях образования и на детских площадках. Штрафовать будут в том числе за курение в машинах, где находятся дети, но не до 16, а до 14 лет.

А штраф может составлять до 4 базовых величин (102 рубля на момент публикации). В прошлом году за курение в неположенных местах оштрафовали почти 7000 человек.

«Антитабачный» декрет также фактически приравнял электронные сигареты и системы потребления табака без его горения или тления к «обычным» табачным изделиям. Сейчас все эти изделия подпадают под одинаковые ограничения что до места продажи или места их потребления. Вводится соответствующий запрет на рекламу такой продукции.

Правда, декрет никак не затронул расширение продажи табачных изделий - киоски «Табакерка», которые сотнями (уже 2500 по всей Беларуси) ставит компания «Энергия-Оил», подконтрольная одному из самых богатых людей Беларуси Алексею Алексину, по поручению Лукашенко.

Против «табакерок» уже выступили жители Солигорска (местные власти согласились убрать киоски из центра города и из автобусных остановок) и Бреста (петицию еще рассматривают). Идет обсуждение будущей петиции против «табакерок» на остановках по всей Беларуси.