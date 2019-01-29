Триумф Костюшко 3 29.01.2019, 12:43

Как герой трех народов одержал победу при Рацлавицах.

Вторжение в 1792 году на территорию Речи Посполитой российских войск было связано с недовольством России принятием Конституции 3 мая, благодаря которой Литва и Польша переходили на демократические принципы правления. Опасаясь усиления мощи соседа, Екатерина II заключила с польскими шляхтичами, недовольными ограничением власти магнатов в стране, тайное соглашение. В мае 1792 года мощная русская армия вторглась на территорию Польского королевства, пишет «Литвин».

Несмотря на то, что после Конституции 1791 года в Речи Посполитой была сформирована достаточно мощная армия, силы были неравны. Поддержал Россию и прусский король. Станиславу Понятовскому, правителю Речи Посполитой, пришлось сдаться. В результате России отошла часть белорусских и украинских, а Пруссии польских земель. Конституция 3 мая была аннулирована, армия Речи Посполитой была реформирована, а часть ее просто распущена.

Польская и литовская шляхта, недовольная действиями Российской Империи, готовилась к восстанию. Ее руководителем в марте 1794 года стал опытный военачальник генерал-майор Тадеуш Костюшко, участник американской войны за независимость. Он становится верховным главнокомандующим повстанцем. Одновременно практически по всей стране начались вооруженные мятежи. России и Пруссии пришлось вновь вводить войска.

Одним из первых сражений с русскими стала битва под Рацлавицами в 1794 году. Хотя армия Костюшко была значительной и насчитывала около 5 тысяч солдат, почти половина ее состояла из присоединившихся к восстанию крестьян, вооруженных лишь пиками и косами.

Вначале русские казаки под предводительством Тормасова практически опрокинули польскую кавалерию. Коннице инсургентов под защитой польско-литвинских пехотинцев пришлось отойти.

Костюшко предложил добровольцам обойти противника по лощине и атаковать вражескую артиллерию. В итоге вражеская батарея была захвачена. Одновременно Тадеуш дал команду пехоте пойти в атаку на левое крыло противника.

Русские войска выстроились традиционно, сомкнутым строем, в несколько рядов, что позволяло вести практически непрерывный огонь. Но маневренность подобной армии была минимальной. Костюшко же использовал иную, расчетливую тактику, при которой огонь велся из естественных укрытий. Не выдержав натиска, русская армия бежала, бросив на поле боя 4 знамени и 12 орудий. Преследовать врага ввиду малочисленности польско-литвинской армии не было смысла.

Варшава ликовала. К восстанию присоединились Курляндская область, а также большая часть земель Польши и Литвы. Число повстанцев возросло до 70 тысяч. В Варшаве они перебили около 4 тысяч захватчиков. Русским оккупантам пришлось покинуть столицу Польши. Взбунтовалась и Вильна. Русские войска были также разбиты литвинами под местечком Ошмяны. К маю поляки и литвины уже контролировали почти всю территорию бывшей Речи Посполитой.

Однако слабость руководителей восстания в Литве, а также нехватка оружия не позволила повстанцам получить заслуженные плоды победы. В апреле царские отряды под руководством генерала Денисова вместе с прусским войском разгромили армию Костюшко.

Неудачи последовали одна за другой. Генерал Репнин осадил Вильно. Русская армия под предводительством генерала Дерфельдена заняли Люблин. Немцы взяли Краков. Наконец и Суворов залил кровью поляков варшавское предместье Прагу, перебив без разбору защитников укреплений и мирных горожан. Предельно жестоко подавлено было сопротивление российским агрессорам и в других городах Речи Посполитой.

Войско Костюшко было полностью разгромлено вблизи селения Мацейовицы. Сам пан Тадеуш, будучи раненым, был взят в плен. Дальнейшая борьба стала невозможной. В итоге 25 октября повстанцами был подписан акт капитуляции. Большинство участников мятежа были также арестованы. Из мест заключения патриоты смогли освободиться лишь после смерти императрицы Екатерины II.