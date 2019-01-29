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Диетологи назвали поразительное свойство обычного йогурта

  • 29.01.2019, 12:48
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Чтобы улучшить здоровье, достаточно употреблять данный кисломолочный продукт пять раз в неделю.

Британские диетологи пришли к поразительным выводам по поводу полезных свойств обычных йогуртов. Установлено, что этот продукт способствует нормализации давления. Результаты исследований опубликованы в издании Sunday Express (перевод — orthodox.od.ua).

Эксперты утверждают, что йогурт помогает восстановить артериальное давление благодаря наличию в составе калия. Именно этот элемент выводит из организма лишнюю соль, что впоследствии приводит к снижению повышенного давления. Кроме того, положительно на организм влияют и другие составляющие продукта – белок и кальций.

По словам диетологов, даже обезжиренный кисломолочный продукт помогает справиться с этой довольно частой проблемой. Кроме того, у обезжиренного йогурта есть еще один плюс – он борется с лишними килограммами. Ученые подчеркивают, что йогурты необходимо употреблять не менее пяти раз в неделю. Однако, предупреждают диетологи, людям с высоким давлением следует отказаться от обезжиренных кисломолочных продуктов.


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