Белорусы въехали в новостройку – и стены «заплакали» 1 29.01.2019, 13:03

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Стены в витебских квартирах не только увлажняются, но и всерьез пропускают холод.

Жители витебской новостройки на улице Генерала Белобородова в отчаянии: «каркасник» сдан чуть больше года назад, но жить в нем уже нет мочи. Многие жильцы сделали ремонты в своих квартирах, но с первыми морозами стены отсырели, на обоях появился конденсат, и свежая отделка «поплыла». Из окон и стен свищет ветер, углы покрываются плесенью, а на новые ремонты уйдут тысячи рублей. Дольщики заплатили за каждый квадрат около $520, что для Витебска — средняя цена по рынку, пишет onliner.by.

Эта новостройка была сдана больше года назад, но дефекты оказались скрыты под слоем штукатурки, а когда открылись глазу, просто напугали новоселов: выяснилось, что некоторые стены из пеноблоков можно разобрать как конструктор Lego: кое-где между ними отсутствовал цементный раствор, а поверх не был уложен утеплитель. Прошло больше года, но в некоторых квартирах до сих пор дует ветер из стен, а застройщик ОАО «Жилстрой» убежден, что комментарии давать рано.

Многие жильцы не стали ждать милости от застройщика: попытались исправить все самостоятельно и взялись за ремонт. Но когда казалось, что строительные хлопоты позади, стены начали «мироточить», а новые обои — отслаиваться рулонами.

— В нашей квартире промерзают и намокают три угла, — рассказывает Иван, владелец двухкомнатной квартиры в новостройке на Генерала Белобородова. — После сдачи дома в эксплуатацию у нас были очень существенные дефекты, кое-где отсутствовал утеплитель и даже клей между пеноблоками. Такие сюрпризы мы обнаружили под 5-сантиметровым слоем штукатурки, когда взялись за ремонт. Решили не ждать, пока застройщик устранит эти недоделки, и устранили их сами.

— Видео снято год назад. Наши электрики чисто случайно обнаружили незаделанные монтажные отверстия в монолите: оттуда очень сильно сифонило. Мы решили устранить недоделки своими силами: запенили стены там, где не хватало цементного раствора, уложили утеплитель, заштукатурили. Надеялись исправить и быстро въехать. Но внутренних работ оказалось недостаточно. Оказывается, есть серьезный косяк снаружи: намокает деформационный шов между секциями. Из-за него наш свежий ремонт «поплыл», переделывать придется очень многое. Мы насчитали сумму ущерба около 2000 рублей, и это только по счетам-фактурам.

Та же история случилась в квартире Маргариты: она попыталась устранить недоделки силами наемных строителей, но проблема лежала глубже.

— Мы начали делать ремонт прошлой зимой, в январе, и этот угол уже тогда был проблемным, — рассказывает она. — Стена была влажной от пола до потолка и на полметра в обе стороны. Я наняла строителей, они отбили штукатурку, обнаружили пустоты между пеноблоками и заполнили их монтажной пеной — ушло 8 баллонов! Потом заштукатурили, просушили углы. И вроде бы угол перестал мокреть. Мы спокойно продолжили ремонт и успели полностью завершить его прежде, чем обнаружили, что угол опять увлажнился, промерз и покрылся плесенью. Во сколько обойдется новый ремонт — не знаю, поскольку масштаб трагедии неясен. Но если придется разбивать угол, заново его утеплять, шпатлевать, выравнивать, клеить, если пострадал ламинат и натяжные потолки, сумма может выйти приличная.

— Прошлой зимой при приемке квартиры мы обнаружили на кухне и в комнате точки росы, — рассказывает дольщик по имени Дмитрий. — К моменту повторной приемки застройщик их устранил, но после ремонта начала увлажняться стена, которая до сих пор была сухая. Может быть, в переводе на деньги ущерб не очень значительный, но из-за случившегося ребенок на три месяца остался без собственной комнаты. «Трешка» превратилась в «двушку».

Исследования тепловизора показывают, что стены в квартирах не только увлажняются, но и всерьез пропускают холод. Некоторые дефекты застройщик за год все-таки устранил. Но, по словам дольщиков, в доме по-прежнему не утеплены несущие колонны, окна дырявые и промерзают, отсутствует цементный клей между пеноблоками, намокает деформационный шов между секциями.

— Зачем мы приняли в эксплуатацию свои квартиры? — отвечает на закономерный вопрос один из жильцов. — Во-первых, при приемке было сложно обнаружить некоторые косяки: они вскрываются во время ремонта и плохой погоды. Во-вторых, у нас было 3 месяца на приемку своих квартир. Нам объяснили, что, если мы не подпишем акты в этот срок, застройщик может расторгнуть договор. От части жалобщиков организация «откупалась» выдачей стройматериалов.