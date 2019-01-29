закрыть
29 января 2019, вторник, 14:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Белорусы въехали в новостройку – и стены «заплакали»

1
  • 29.01.2019, 13:03
  • 1,456

Стены в витебских квартирах не только увлажняются, но и всерьез пропускают холод.

Жители витебской новостройки на улице Генерала Белобородова в отчаянии: «каркасник» сдан чуть больше года назад, но жить в нем уже нет мочи. Многие жильцы сделали ремонты в своих квартирах, но с первыми морозами стены отсырели, на обоях появился конденсат, и свежая отделка «поплыла». Из окон и стен свищет ветер, углы покрываются плесенью, а на новые ремонты уйдут тысячи рублей. Дольщики заплатили за каждый квадрат около $520, что для Витебска — средняя цена по рынку, пишет onliner.by.

Эта новостройка была сдана больше года назад, но дефекты оказались скрыты под слоем штукатурки, а когда открылись глазу, просто напугали новоселов: выяснилось, что некоторые стены из пеноблоков можно разобрать как конструктор Lego: кое-где между ними отсутствовал цементный раствор, а поверх не был уложен утеплитель. Прошло больше года, но в некоторых квартирах до сих пор дует ветер из стен, а застройщик ОАО «Жилстрой» убежден, что комментарии давать рано.

Многие жильцы не стали ждать милости от застройщика: попытались исправить все самостоятельно и взялись за ремонт. Но когда казалось, что строительные хлопоты позади, стены начали «мироточить», а новые обои — отслаиваться рулонами.

— В нашей квартире промерзают и намокают три угла, — рассказывает Иван, владелец двухкомнатной квартиры в новостройке на Генерала Белобородова. — После сдачи дома в эксплуатацию у нас были очень существенные дефекты, кое-где отсутствовал утеплитель и даже клей между пеноблоками. Такие сюрпризы мы обнаружили под 5-сантиметровым слоем штукатурки, когда взялись за ремонт. Решили не ждать, пока застройщик устранит эти недоделки, и устранили их сами.

— Видео снято год назад. Наши электрики чисто случайно обнаружили незаделанные монтажные отверстия в монолите: оттуда очень сильно сифонило. Мы решили устранить недоделки своими силами: запенили стены там, где не хватало цементного раствора, уложили утеплитель, заштукатурили. Надеялись исправить и быстро въехать. Но внутренних работ оказалось недостаточно. Оказывается, есть серьезный косяк снаружи: намокает деформационный шов между секциями. Из-за него наш свежий ремонт «поплыл», переделывать придется очень многое. Мы насчитали сумму ущерба около 2000 рублей, и это только по счетам-фактурам.

Та же история случилась в квартире Маргариты: она попыталась устранить недоделки силами наемных строителей, но проблема лежала глубже.

— Мы начали делать ремонт прошлой зимой, в январе, и этот угол уже тогда был проблемным, — рассказывает она. — Стена была влажной от пола до потолка и на полметра в обе стороны. Я наняла строителей, они отбили штукатурку, обнаружили пустоты между пеноблоками и заполнили их монтажной пеной — ушло 8 баллонов! Потом заштукатурили, просушили углы. И вроде бы угол перестал мокреть. Мы спокойно продолжили ремонт и успели полностью завершить его прежде, чем обнаружили, что угол опять увлажнился, промерз и покрылся плесенью. Во сколько обойдется новый ремонт — не знаю, поскольку масштаб трагедии неясен. Но если придется разбивать угол, заново его утеплять, шпатлевать, выравнивать, клеить, если пострадал ламинат и натяжные потолки, сумма может выйти приличная.

— Прошлой зимой при приемке квартиры мы обнаружили на кухне и в комнате точки росы, — рассказывает дольщик по имени Дмитрий. — К моменту повторной приемки застройщик их устранил, но после ремонта начала увлажняться стена, которая до сих пор была сухая. Может быть, в переводе на деньги ущерб не очень значительный, но из-за случившегося ребенок на три месяца остался без собственной комнаты. «Трешка» превратилась в «двушку».

Исследования тепловизора показывают, что стены в квартирах не только увлажняются, но и всерьез пропускают холод. Некоторые дефекты застройщик за год все-таки устранил. Но, по словам дольщиков, в доме по-прежнему не утеплены несущие колонны, окна дырявые и промерзают, отсутствует цементный клей между пеноблоками, намокает деформационный шов между секциями.

— Зачем мы приняли в эксплуатацию свои квартиры? — отвечает на закономерный вопрос один из жильцов. — Во-первых, при приемке было сложно обнаружить некоторые косяки: они вскрываются во время ремонта и плохой погоды. Во-вторых, у нас было 3 месяца на приемку своих квартир. Нам объяснили, что, если мы не подпишем акты в этот срок, застройщик может расторгнуть договор. От части жалобщиков организация «откупалась» выдачей стройматериалов.


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»