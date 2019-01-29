Воровство непреодолимой силы 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

29.01.2019, 13:13

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ВЛАДИМИР ПУТИН

Фото: EPA

Шел по улице Путин – и вдруг на него рухнула гигантская виолончель коррупции.

Бытие российской системы власти, основанной на коррупции, сутью которой является коррупция, и которая регулярно для одурачивания простаков «борется с коррупцией», дошло до абсурдной точки.

Минюст разрабатывает законопроект, смысл которого не признавать правонарушениями коррупционные действия, совершенные при обстоятельствах непреодолимой силы,

Что это за такие обстоятельства, сам Минюст пока не знает и собирается привести примеры после общественного обсуждения его ценной инициативы.

Это – анекдот.

Шел по улице Путин и вдруг на него, словно стена дома, рухнула гигантская виолончель коррупции, придавив своим двухмиллиардным долларовым весом к кремлевскому татами ничего не подозревающую Несменяемость.

Или, бабах, проснулся однажды Шувалов. А он, оказывается, в своем частном самолете летит в свой австрийский замок вместе с довольными корги. Кто его туда поместил? Как так вышло? Кто бы мог подумать! Судьба! «Аллах дал!», - как говорит Кадыров.

Никаких обстоятельств непреодолимой силы на государственной службе не существует – никто не заставит брать деньги того, кто этого не хочет. И никакой честный человек, при определенной сноровке, не позволит поставить себя в двусмысленное положение.

Но такой тип государственного служащего возможен только в условиях стран, где есть свободные выборы, политическая конкуренция, свободная пресса. Где все институты заставляют государство служить обществу, а не как в России – где крепостное общество служит объектом эксплуатации несменяемой верхушки.

Никакими законами ликвидировать или сколько-нибудь серьезно уменьшить коррупцию в России невозможно. Только полное изменение системы в России, превращение нашей страны в нормальную страну западного мира с регулярно сменяемыми властями, способно ликвидировать в принципе питательную среду российской коррупции – правление несменяемой верхушки.

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