«Не хочу оставаться в стороне от безобразия»: белоруска бросает вызов комиссиям «по тунеядцам» 2 29.01.2019, 13:20

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Мария Тарасенко

Жительница Гомеля рассказала, почему она будет бороться за свои права.

Две недели назад жительнице Гомеля Марии Тарасенко позвонили из домоуправления. Мастер ЖЭУ-4 Железнодорожного района сообщила женщине, что та попала в список нетрудоустроенных и что за необходимой информацией ей нужно обратиться в комиссию.

Дальше, судя по опубликованной на YouTube аудиозаписи, разговора не вышло: к беседе подключился муж Марии и пообещал решить вопрос с комиссией через суд.

По словам гомельчанки, она является владелицей двухкомнатной квартиры, более десяти лет официально не трудоустроена, так как семейного дохода хаватает для того, чтобы ей работать по домашнему хозяйству.

Жительница Гомеля рассказала «Салідарнасці», почему будет судиться с комиссией «по тунеядцам».

— Меня это очень возмутило. Более того, это произошло как раз в день моего рождения. Я не захотела оставаться в стороне от этого безобразия, — рассказала «Салідарнасці» Мария Тарасенко.

За помощью она обратилась в Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), о котором узнала еще во время антитунеядских протестов 2017-го:

— Когда два года назад налоговая начала рассылать письма, люди стали искать вменяемую информацию о происходящем. И именно юристы независимого профсоюза РЭП давали ответы на все вопросы. Они разъясняли гражданам неправомерность декрета №3 с точки зрения права. Рассказали о нарушениях статьи 41 Конституции Беларуси и статьи международного права о запрете принудительного труда.

В 2017-м гомельчанка не смогла участвовать в акциях протеста по состоянию здоровья:

— Но я следила за событиями. И гордилась за гомельчан, которые вышли на улицу и за себя, и за меня.

Сегодня Мария Тарасенко состоит в профсоюзе РЭП. Правовой инспектор этой организации Леонид Судаленко и член профсоюзного Совета Андрей Стрижак составили от ее имени обращение в государственные органы, в котором заключается просьба исключить заявительницу из базы не занятых в экономике и ставится вопрос о несоответствии декрета № 3 Конституции.

— В обращении я прошу также разъяснить мне, на каком основании я должна платить за подогрев воды в несколько раз дороже. Тем более, что с конца года к этому прибавится еще и отопление. Жалобу отправили по вышестоящим инстанциям, теперь ждем, — рассказала «Салiдарнасцi» Мария.